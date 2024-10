¡Que no te agarren en curva! ¿El 2 de noviembre es día de asueto?

Durante las festividades del Día de Muertos algunas empresas suelen dar descanso a sus empleados y los estudiantes (en la mayoría de los niveles educativos) no tienen clases, por lo que surge una gran incógnita que probablemente no te deja dormir: ¿el 2 de noviembre es de asueto o día de descanso obligatorio? Esto es lo que debes saber para que no te agarren en curva.

Programa 25 octubre 2024 Parte 1 | Tuvimos una increíble pasarela de disfraces [VIDEO] También tuvimos la mejor información de los famosos para cerrar esta semana con nuestros expertos en estos temas en la Zona de Espectáculos.

¿El 2 de noviembre es un día festivo?

El 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México, una de las festividades más importantes de nuestra cultura. Tan es así que el 2 de noviembre las escuelas y universidades suspenden las clases; incluso en algunas empresas suelen dar el día. Sin embargo, en 2024 el 2 de noviembre cae en sábado, por lo que no habrá (el tan ansiado) ‘puente'.

Te puede interresar: Día de Muertos: Esto es lo que debe llevar una ofrenda tradicional

¿El 2 de noviembre es de asueto?

Aunque suelen suspender clases en escuelas y universidades, e incluso varias empresas dan el día a sus empleados, debes saber que el 2 de noviembre no es un día de descanso oficial.

¿Qué días son de descanso obligatorio en México?

Te puede interesar: ¿Cómo escribir una calaverita literaria para el Día de Muertos?

Estos son los días de descanso obligatorio en México:

El 1o de enero

El primer lunes de febrero conmemorando el 5 de febrero

El tercer lunes de marzo conmemorando el 5 de marzo

El 1o de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre conmemorando el 20 de noviembre

El 1o de diciembre o cuando suceda el cambio del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

¿Los Bancos abren el 2 de noviembre?

¡Ojo! Este 2024 los bancos no abrirán el 2 de noviembre por las festividades del Día de Muertos. Sin embargo, Banco Azteca sí dará servicio habitual.

Así que ya lo sabes. El 2 de noviembre no es un día de descanso obligatorio, pero las escuelas, universidades y algunas empresas, suelen dar el día.