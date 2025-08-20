¿Qué es y cuándo se verá la Luna Negra de agosto en CDMX?

Para los amantes de los fenómenos naturales, este mes es una oportunidad ideal para disfrutar de una Luna Negra que promete ser espectacular, siempre y cuando te encuentres en un sitio ideal. En ese sentido, aquí se encuentra la mejor información al respecto de todo lo que se debe priorizar para tener una gran experiencia con el cielo nocturno en la Ciudad de México?

Te puede interesar - ¿Cómo afecta una Luna Negra a la Tierra?

¿Cuándo ocurrirá la Luna Negra de agosto 2025 en CDMX?

Lo particular de esta luna es su aparición en una fecha muy especial. La coincidencia radica en que es la última noche de meteoros del año. Este fenómeno es lo que tanto se presume en redes como la noche de Perseidas. Y la fecha especial se dará en la noche del sábado 23 de agosto. Esto, un día antes de la ya mencionada velada de Perseidas, que llegará el domingo 24.

Con esto, se concretará un fenómeno (Luna Negra) que ocurre cada 33 meses (cerca de 3 años). Aunque los reportes indican que del 11 al 13 de agosto se dio el mejor entorno para disfrutar de estos astros naturales, la Luna Negra del sábado permitirá un panorama ideal para disfrutar de los meteoritos.

¿Qué recomendaciones hay para disfrutar al máximo el espectáculo de la Luna Negra?

Revisar minuciosamente el reporte del clima, pues las nubes serían un problema para observar el espectáculo.

para observar el espectáculo. Se deben evitar espacios con alta contaminación lumínica.

El mejor horario para el disfrute de esta experiencia es después de la medianoche.

¿Qué es el fenómeno conocido como la Luna Negra?

Aunque ya se especificaron fechas y recomendaciones, solamente falta apuntar que es el fenómeno natural denominado Luna Negra. Y esta es la tercera Luna Nueva de una estación astronómica de 4 Lunas Nuevas. Esto significa que esta luna se posicionará entre la Tierra y el Sol, sin embargo este último no será visible.

Lo que se provocará en el cielo es una total oscuridad sin interferencia de luz lunar, situación que permitirá observar claramente fenómenos celestes como meteoros, galaxias, estrellas y nebulosas.

Seguir leyendo - ¿Es cierto que hay una nueva luna orbitando alrededor de la Tierra?