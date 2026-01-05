Esto debes hacer si los Reyes Magos no llevan regalos a casa

El 6 de enero se ha convertido en una de las fechas más importantes y esperadas por niños y niñas por igual, pues es el día en que los Reyes Magos visitan millones de hogares para entregar regalos y buenos deseos a los más pequeños que, durante el año, tuvieron un comportamiento digno de mencionar.

Tristemente, existen miles de hogares en México que, por distintas razones, no reciben la visita de los Reyes Magos durante esta fecha. Si esto ocurre en tu hogar, es preciso que conozcas algunas recomendaciones para que los más pequeños puedan disfrutar de este día de la misma forma que sus demás amigos.

¿Qué hacer si los Reyes Magos no llegan a casa este 6 de enero?

Según detalla la psicóloga Yolanda Cuevas a Verne, si los Reyes Magos no visitan tu hogar durante este día, los padres de familia pueden hablar con los niños y enseñarles el valor de las cosas que tienen; además, no descarta ayudarlos a pensar en todas las personas, y no solo en ellas, al momento de escribir la carta.

Del mismo modo, la psicóloga añade la posibilidad de ofrecer una especie de guía al pedir los regalos para que estos sean limitados y, así, los Reyes Magos tengan un mayor y más fácil acceso a ellos. En adición a esto, se aconseja hablar con los pequeños respecto a que no todos los regalos tienen que ser estrictamente materiales.

Si los Reyes Magos no visitaron tu hogar, puedes consentir a tus hijos de otras formas como prepararle su comida favorita o, bien, ver una película juntos. Finalmente, tampoco descartes la posibilidad de llevarlos a un parque o distraerte con ellos en un centro deportivo durante esta fecha.

¿A qué hora llegan los Reyes Magos a casa?

Si tienes la dicha de que los Reyes Magos sí asistan a tu hogar para entregar regalos y buenos deseos, debes saber que su arribo se realizará durante la madrugada del martes 6 de enero. Recuerda que los más pequeños deben estar dormidos, por lo que, si desean tener un noble gesto con estos míticos seres, puedes recomendarles dejarles un vaso de leche y un par de galletas.