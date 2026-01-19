Esto significa no recordar lo que sueñas, según la psicología

El descanso es una de las partes favoritas de las personas a lo largo del día. Y es que, después de muchas horas de arduo trabajo, algunos seres llegan a casa con la única intención de dormir y descansar, aunque existen curiosidades en torno a este proceso y al significado de los sueños, esto según expertos en psicología.

Los sueños se han vuelto un aspecto fundamental en las personas, mismas que aprovechan este proceso para superar miedos reales o, bien, “vivir” algunas actividades o aventuras que en el aspecto terrenal no podrían. Ahora bien, ¿qué hay detrás de no recordar lo que sueñas, de acuerdo con lo establecido por la psicología?

¿Por qué no recuerdas lo que sueñas, según la psicología?

La respuesta a esta pregunta guarda consigo muchas aristas, y entre estas destaca la actividad que existe en el inconsciente y la relación que hay entre la mente y el cuerpo. En esencia, los sueños son un proceso de la vida psíquica, por lo que estos siempre están presentes aún cuando no logran superar la barrera de la conciencia.

Te puede interesar: ¿Cuál es el significado de ser impuntual, según la psicología?

Juan Eduardo Tesone, profesor de psicología de la Universidad del Salvador (USAL), explica durante una charla con Infobae que nuestro inconsciente se suele manifestar a través de los sueños, los chistes y los lapsus, por lo que suele haber una censura que, de cierta manera, impide expresar concretamente los deseos con delicadeza o temor.

Bajo este contexto, durante el sueño la represión no desaparece, pero sí disminuye considerablemente. Por tal motivo es que los sueños suelen considerarse la expresión de los deseos reprimidos, por lo que suelen aparecer de manera disfrazada o fragmentada y se considera, entonces, que quien no recuerde su sueño no significa que no haya soñado.

¿Qué caracteriza a las personas que recuerdan más sus sueños?

Liliana Solari, psicoanalista de APA, menciona que aquellas personas que recuerdan más su sueños cuentan con una mayor porosidad en cuanto a mecanismos represivos se refiere , lo que sugiere una conexión mucho más profunda y directa con el mundo interno que los rodea, lo cual les facilita recordar estos recuerdos.