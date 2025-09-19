Qué significado le da la psicología a que una persona te meta a sus Close Friends en Instagram sin que se lo pidas

Las redes sociales forman parte crucial de las interacciones personales, por lo que incluso se han convertido en una alternativa para conseguir nuevas amistades y hasta romances. Para estos fines, una herramienta que resulta muy útil es la lista de Close Friends en Instagram, la cual tendría un significado increíble desde la psicología.

De acuerdo con un artículo de National Library of Medicine, la función de Close Friends en Instagram permite una interacción más íntima entre los usuarios, pues brinda la posibilidad de compartir contenido “personal”, gracias a que en el feed tradicional cualquiera puede tener acceso y sea poco real.

Canva La lista de Close Friends en Instagram es una oportunidad para conocer personas nuevas

Por esto que se considera que cuando alguien suma a otra persona a este listado, podría ser una señal de que se le tiene la confianza suficiente para conocerle fuera de lo superficial. Es decir, en lugar de mostrarle solo las partes “buenas” de su rutina, también inmiscuirlo en aquello que no es tan amigable o apto para que todos lo vean.

¿Los Close Friends de Instagram son una señal de coqueteo?

Otra teoría sobre el grupo “mejores amigos” en Instagram es respecto a que se trata de una táctica de ligue discreta pero contundente. Al respecto, el sitio especializado en relaciones Love Panky indica que el coqueteo surge al subir fotos que resalten el atractivo físico, con el fin de que el objetivo se dé cuenta de que es de los pocos que pueden ver este contenido.

Canva Los Close Friends de Instagram pueden ser una táctica infalible de ligue virtual

Así que hay quienes consideran que cuando alguien con quien no tienen gran cercanía los suma a sus Close Friends, es porque está enviando señales de que le gustaría entablar una plática. Y sobre la mejor manera de reaccionar, podría ser con un los famosos emojis de “fueguito” y “caritas enamoradas”.

¿Cómo usar la lista de “close friends” de Instagram de forma segura?

Lo único a tomar en cuenta es que aun tratándose de publicaciones privadas, permanece el riesgo latente de que se les tome captura de pantalla y este contenido termine circulando en internet. Así que lo mejor es usar las funciones de Close Friends en Instagram con precaución en todo momento.