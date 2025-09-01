¿Soledad? Este es el significado de cuando una persona publica muchos estados en WhatsApp, según la psicología

Actualmente, las redes sociales y la navegación en línea son ya parte fundamental de la interacción entre individuos. Por ello es esencial usarlas de manera responsable, especialmente cuando se trata del contenido que se comparte, pues aunque suene increíble, para la psicología hay varios factores sobre siempre subir cosas a WhatsApp que delatan rasgos sorprendentes.

En el caso de las personas que suben muchos estados de WhatsApp o todo el tiempo quieren presumir su vida, existe una razón bastante peculiar para este comportamiento. Se trata de una especie de carencia personal que se busca llenarse a través de la validación por internet.

Al respecto, el sitio especializado NeuroLaunch, explica que una motivación al subir una fotografía, es simplemente recibir reconocimiento, incluso si es por parte de personas desconocidas. Así que cuando se recibe una respuesta a modo de “like”, es como obtener una palmada en la espalda y la sensación de que se está haciendo algo bien.

Freepik Las personas que suben muchos estados de WhatsApp con frecuencia solo buscan aceptación

Otro aspecto que incrementó con el auge de las redes sociales, es también la necesidad de llegar a más gente, pues erróneamente comienza a relacionarse con el valor de lo que se subió. Es decir, cuando el post tuvo muchas interacciones, se piensa que es más importante que otros mensajes en la red y esto motiva a seguir publicando cosas.

¿Tú o tus hijos utilizan filtros para las fotos en redes sociales? ¡Estos son los riesgos a los que te podrías enfrentar! TV Azteca [VIDEO] El Dr. Walberto Tenorio, especialista en salud emocional, detalló que además de no mostrar la verdadera apariencia, el exceso de filtros puede afectar el autoestima y la manera en que nos relacionamos.

Sin embargo, es fundamental saber separar el mundo virtual con la realidad, para evitar tener pensamientos que incluso puedan afectar la percepción y provocar problemas de autoestima. Una forma efectiva de sobrellevar estas dinámicas, es reservando detalles y experiencias personales, para resguardarlas como una memoria especial y no banalizarlas en el afán de ser popular en internet.

¿Qué dice sobre tu personalidad publicar todo el tiempo en redes sociales?

De acuerdo con un artículo de The International Journal of Indian Psychology, las personas que cambian con frecuencia su estado de WhatsApp (o en cualquier otra red social) suelen ser extrovertidas, por lo que se sienten cómodos mostrándose ante los demás.

Freepik Los extrovertidos suelen estar más cómodos publicando cada momento de su vida en redes sociales

En contraste, quienes prefieren no subir cada detalle de su vida, son más introvertidos y no les agrada la idea de que todo el mundo se entere de lo que hacen.