¿Quién es la bebé Frida, gatita rescatada que hoy vive en una casa llena de amor?

Uno de los puntos más importantes dentro del terreno de la viralidad, tiene a los animales como los favoritos de los usuarios. En esta ocasión, la historia es positiva al terminar con una familia adoptando a la Bebé Frida. Por ello aquí está todo lo que pasó una gatita que vivía en el abandono y que hoy tiene un hogar donde se ve completamente renovada.

¿Quién es la Bebé Frida, gatita salvada del abandono?

En México se celebró el fin de semana patrio, esto como consecuencia de las fechas de septiembre, por ello los videos estuvieron llenos de los particulares momentos en los distintos Gritos de Independencia en todo el país. Sin embargo, la Bebé Frida vivió el mejor momento de su vida y así lo presumieron en redes sociales.

Trascendió que esta gatita estaba abandonada y en un evidente estado de maltrato. Así lo dice la descripción de la historia de esta gata que tuvo que recuperarse con medicamentos, alimento y cuidados especiales. Hoy se llama ‘Paprika’ y pasó de ser un animalito maltratado y con una mirada llena de miedo, a ser juguetona y estar evidentemente fortalecida.

¿Dónde fue adoptada la Bebé Frida?

Este caso es el de una gatita encontrada en una jaula, evidentemente dejada a su suerte y en condiciones deplorables. Sin embargo, este centro de adopciones la rescató, le dio los cuidados requeridos y ahora le encontró un hogar para que siga con su vida y su recuperación.