Receta de pan de muerto con ralladura de naranja en solo 30 MINUTOS (y te quedarán riquísimos)

No todas las recetas exigen largas horas en la cocina; algunas, como este pan de muerto con ralladura de naranja, se logran en pocos pasos y con gran sencillez que puedes hacerla en solo 30 minutos. Descubre cómo una preparación práctica puede brindarle un resultado esponjoso y lleno de sabor, perfecto para compartir.

Esta versión casera combina ingredientes simples que resaltan su aroma cítrico y su textura suave. Con esta guía clara y sin complicaciones, podrás disfrutar de un pan tradicional que sorprende por su exquisito gusto y apariencia, ideal para celebrar y deleitar a todos.

¿Cómo preparar pan de muerto en media hora?

Ingredientes



250 g de harina de trigo

50 g de azúcar

5 g de sal

5 g de levadura seca instantánea

40 g de mantequilla blanda (a temperatura ambiente)

1 huevo + 1 yema para la masa

¼ taza de leche tibia (unos 60-70 ml)

Ralladura de una naranja

½ cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Azúcar extra para espolvorear

Receta del pan de muerto con ralladura de naranja

Pasos para hacer pan de muerto



Activar la levadura: En la leche tibia, disuelve la levadura junto con una pizca de azúcar. Deja que burbujee unos 3-4 minutos.

En la leche tibia, disuelve la levadura junto con una pizca de azúcar. Deja que burbujee unos 3-4 minutos. Mezclar ingredientes secos : En un bol, combina la harina, azúcar restante, sal y la ralladura de naranja.

: En un bol, combina la harina, azúcar restante, sal y la ralladura de naranja. Formar la masa: Agrega el huevo, la yema, la esencia de vainilla y la mezcla de levadura. Amasa (puede ser a mano o en batidora) hasta que la masa empiece a formarse.

Agrega el huevo, la yema, la esencia de vainilla y la mezcla de levadura. Amasa (puede ser a mano o en batidora) hasta que la masa empiece a formarse. Incorporar mantequilla: Añade la mantequilla blanda poco a poco mientras amasas hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Este paso puede llevar unos 5 minutos intensos si lo haces bien.

Añade la mantequilla blanda poco a poco mientras amasas hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Este paso puede llevar unos 5 minutos intensos si lo haces bien. Primer levado exprés: Cubre la masa con film transparente o con un paño limpio, y déjala reposar en un lugar cálido durante 10-12 minutos para que suba lo suficiente.

Cubre la masa con film transparente o con un paño limpio, y déjala reposar en un lugar cálido durante 10-12 minutos para que suba lo suficiente. Formar los panes: Divide la masa en porciones: una bolita grande (el cuerpo del pan) y tiras pequeñas para decorar (“los huesitos” y/o la bolita superior).

Divide la masa en porciones: una bolita grande (el cuerpo del pan) y tiras pequeñas para decorar (“los huesitos” y/o la bolita superior). Segundo levado breve: Deja que los panes formados leven otros 5 minutos mientras precalientas el horno a 200 °C.

Deja que los panes formados leven otros 5 minutos mientras precalientas el horno a 200 °C. Hornear: Hornea durante unos 10-12 minutos o hasta que estén dorados, bien inflados y al sacar uno pequeño se sienta esponjoso al partirlo.

Hornea durante unos 10-12 minutos o hasta que estén dorados, bien inflados y al sacar uno pequeño se sienta esponjoso al partirlo. Acabado (opcional): Si quieres, tal como indica Bizcochos y Sancochos, puedes untar con mantequilla derretida al salir del horno y espolvorear azúcar por encima.

En pocos minutos, puede tener un pan de muerto perfecto

¿Con qué se puede acompañar el pan de muerto?

El pan de muerto, como menciona Cocina Delirante, es muy versátil y se disfruta mejor acompañado de bebidas y sabores que resalten su dulzura y aroma. Algunas opciones clásicas y deliciosas son:

