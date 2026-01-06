¿Cómo conseguir una Rosca de Reyes a buen precio?

Este 06 de enero es uno de los días más esperados por muchos niños en México pues tradicionalmente llegan Los Reyes Magos a nuestros hogares y dependiendo de cómo te portaste durante el año, es como te traerán regalos, aunque mientras más creces, menos pueden ser…

Aunque no todo es tristeza pues siempre tendremos la tradicional Rosca de Reyes , la cuál es un artículo que poco a poco ganó bastante popularidad al punto en el que comprarla se volvió todo un ritual y una misión pues han habido casos de acaparamiento, por ello, te daremos nuestras mejores recomendaciones para que consigas la tuya.

¿Cómo conseguir una Rosca de Reyes económica?

Si bien, en nuestro país hay una gran variedad de Roscas de Reyes, siempre podremos encontrar de distintos tamaños, ingredientes y sobre todo precios, para que puedas hacerte de la que más se ajuste a tu necesidad.

Los supermercados tienen Roscas más baratas que panaderías de cadena o gourmet, donde puedes llegar a encontrar alguna de tamaño mediano que ronde hasta los $150 pesos.



Sabemos que partir la Rosca es toda una tradición, por lo que si en esta ocasión no estás tan acompañado, comprar una individual también puede ser una gran opción.



En algunas tiendas han comenzado a implementar preventas de Rosca de Reyes … Por más loco que suene, puede ser una gran alternativa para no lidiar con el caos, costos elevados, escasez y todo lo que implica este día.



¿Qué significa la Rosca de Reyes?

La Rosca de Reyes simboliza el amor infinito de Dios, por eso su forma es circular, además de que es una representación de la persecución del Niño Jesús, misma que vemos a través del muñeco escondido.

Por ello, la tradición mexicana de que quien lo encuentra debe cuidar al Niño Jesús hasta el Día de la Candelaria y ofrecer tamales, con el fin de fortalecer la unión familiar.

