Exatlón México: Conocer al primer refuerzo rojo del 2026, quien llega a ocupar el lugar de Josué Menéndez

La semana 15 de la novena temporada de Exatlón México inició este lunes 5 de enero de 2026, y los Escarlatas la comenzarán con una baja, la de Jair Cervantes, quien tuvo que asistir al Duelo de Eliminación del pasado 4 de enero, y que no pudo salir victorioso de la pugna máxima. Sin embargo, el regalo de Reyes Magos les llegó a los Rojos, quienes conocerán a su primer refuerzo, mismo que ocupará el lugar de Josué Menéndez.

¿Quién es el refuerzo rojo de Exatlón México 2026?

Adrián es el nuevo refuerzo de los Rojos para la novena temporada de Exatlón México , este atleta llega a ocupar el lugar de Josué Menéndez quien tuvo que salir por una lesión, específicamente una hernia en el abdomen; la cual, a pesar de no ser muy peligrosa, en caso de no tratarse, podría agravarse si es que el Dragón Rojo continuaba corriendo los circuitos.

Doris del Moral y su enojo con los Azules

De acuerdo con el avance que se pudo ver tras concluir el Duelo de Eliminación del pasado domingo 4 de enero de 2026, Doris del Moral les reclamará a sus compañeros que los vio muy contentos y hablando mucho con los Rojos; este acto hizo enfurecer a Bulldozer, quien les recordó que, los Escarlatas ya han hecho en otras ocasiones este tipo de estrategias para meterse en su cabeza y así ganar en los circuitos.

¿Es justo que los Rojos tengan un refuerzo a estas alturas de la novena temporada?

Sí, la realidad es que sí es justo que los Rojos tengan a este refuerzo Escarlata, ya que, de acuerdo con las reglas, el equipo podrá tener un nuevo integrante siempre y cuando este llegue a ocupar el sitio que un participante abandone la competencia por decisión propia o por lesión, tal y como sucedió con Josué Menéndez, quien a su vez había ingresado en el sitio de Aristeo Cázares, quien de igual manera abandonó el reality show por un problema físico.

Por otro lado, los Azules no han tenido bajas por temas físicos, es por ello que, los participantes no han visto a elementos nuevos en las últimas semanas. Sin embargo, todo puede pasar en el transcurso de los días, no te pierdas el programa que ahora cambió de horario y lo puedes ver en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.