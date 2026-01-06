¡De vuelta al trabajo! Estos son los cinco mejores diseños formales y sofisticados para uñas que puedes llevar en tu oficina

Los primeros días de enero a veces suelen ser los más pesados del año y es que volver a la vida diaria para algunas personas también significa volver a la tensión y adrenalina del día a día tras varias semanas de paz… Aunque siempre es un buen momento para cambiar de diseño de uñas.

Ya sea que estaba en tu lista de deseos de este Año Nuevo o simplemente te quieres consentir y dar un gusto no te pierdas nuestras recomendaciones de los mejores modelos que lucirán increíbles en este regreso a la oficina.

Cuando nos hacemos alguna manicura, no siempre es necesario aplicarnos extensiones más largas en las uñas para conseguir los mejores diseños, pues puedes lograr increíbles resultados con tus uñas cortas o incluso naturales.

¿Qué modelo de uñas puedo lucir en un trabajo de oficina?

Últimamente es cada vez más común que puedas encontrar diseños tanto muy llamativos, así como discretos y depende de cuanta formalidad quieras usar en tu trabajo e incluso de tu personalidad, por lo que tonos clásicos y colores acercados a tu tono lucirán perfecto, por lo que no querrás perderte nuestro top: