¡De vuelta al trabajo! Estos son los cinco mejores diseños formales y sofisticados para uñas que puedes llevar en tu oficina
Que este año nuevo no sea la excepción y sigas luciendo de gran manera tus uñas... Incluso en la oficina con estos increíbles diseños.
Los primeros días de enero a veces suelen ser los más pesados del año y es que volver a la vida diaria para algunas personas también significa volver a la tensión y adrenalina del día a día tras varias semanas de paz… Aunque siempre es un buen momento para cambiar de diseño de uñas.
Ya sea que estaba en tu lista de deseos de este Año Nuevo o simplemente te quieres consentir y dar un gusto no te pierdas nuestras recomendaciones de los mejores modelos que lucirán increíbles en este regreso a la oficina.
Cuando nos hacemos alguna manicura, no siempre es necesario aplicarnos extensiones más largas en las uñas para conseguir los mejores diseños, pues puedes lograr increíbles resultados con tus uñas cortas o incluso naturales.
¿Qué modelo de uñas puedo lucir en un trabajo de oficina?
Últimamente es cada vez más común que puedas encontrar diseños tanto muy llamativos, así como discretos y depende de cuanta formalidad quieras usar en tu trabajo e incluso de tu personalidad, por lo que tonos clásicos y colores acercados a tu tono lucirán perfecto, por lo que no querrás perderte nuestro top:
- Tonos nude: Los tonos de color acercados al beige, rosa pálido o crema además de suaves, son discretos y estos combinan con cualquier atuendo formal, por lo que harán que tus manos luzcan arregladas y cuidadas pero también mantendrán un perfil formal.
- Manicura francesa: El estilo francés clásica con punta blanca y base rosada o nude va perfecto en cualquier época del año y se puede asociar a lo profesional, siendo uno de los diseños más solicitados y personalizables.
- Diseño minimalista: Hoy en día se ha hecho notar la tendencia de las líneas finas, puntos delicados o pequeños detalles en una sola uña pueden lucir de gran manera sin llegar a los límites de la formalidad.
- Tonos neutros profundos: Los colores como gris, taupe o borgoña son sobrios pero también denotan personalidad, son una gran elección para reuniones formales o juntas... Esas que tanto amamos.
- Nude con acentos metálicos finos: Otra gran idea es una variante de la base nude con una línea delgada en dorado con algún tono sobrio, misma que podría comunicar sofisticación y a la vez no pasar más allá de lo extravagante.