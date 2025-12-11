Receta de puré de camote: es el más delicioso que probarás y es muy sencillo de hacer.

Hay platos que enamoran desde el primer bocado y dejan un recuerdo que perdura toda la vida, y eso justamente ocurre con el puré de camote. Su sabor amable y su textura suave lo vuelven perfecto para este clima y también una excelente opción para las fiestas. Si quieres prepararlo, esta receta es simple, accesible y rápida de hacer.

Según Simplot Foods, solo necesitas camotes, crema espesa y mantequilla para obtener un puré con una consistencia aterciopelada y muy agradable. Con esta base se logra un acompañamiento versátil que encaja tanto en comidas de todos los días como en ocasiones especiales. La preparación se resume en cinco pasos.

Existen muchas opciones para lograr un puré de camote suave, pero al mismo tiempo diferente al tradicional.|Fuente: Canva

1. Pelar y cortar los camotes: retiras la cáscara y los cortas en trozos parejos para que se cocinen de manera uniforme.

2. Hervir hasta que estén tiernos: colocas los camotes en agua caliente y los cocinas hasta que puedas pincharlos fácilmente con un tenedor.

3. Escurrir por completo: eliminas el exceso de agua para evitar que el puré quede aguado.

4. Triturar con crema y mantequilla: mezclas todo hasta obtener una textura suave, cremosa y sin grumos.

5. Ajustar y servir: agregas sal al gusto y, si lo deseas, un poco más de crema para afinar la consistencia antes de llevarlo a la mesa.

Si buscas una forma distinta de preparar tu puré, según la chef mexicana Pati Jinich, hay una opción que queda espectacular: combinar los camotes con nueces pecanas que antes se cocieron en leche junto con tomillo y nuez moscada. El chipotle añade un matiz ahumado con un picor suave, y un toque final de crema mexicana le da una cremosidad extra e irresistible.

¿Cómo complementar el puré de camote?

Si te encanta el puré de camote, pero no siempre eres muy imaginativo en la cocina, no te preocupes: hay acompañamientos súper fáciles que nunca fallan. Va increíble con pollo asado, pavo, cerdo al horno o un buen corte de res. También combina perfecto con pescado a la plancha o salmón, porque su sabor suave equilibra todo sin complicarse la vida.

El puré de camote puede ser combinado de muchas maneras y todas son perfectas.|Fuente: Canva

Y si prefieres algo más ligero, puedes servirlo con vegetales rostizados, ensaladas frescas o incluso con arroz o quinoa para armar un plato completo sin esfuerzo. Un chorrito de salsa, un toque de hierbas o unos frutos secos encima pueden cambiarlo todo. Es una guarnición tan noble que prácticamente queda bien con lo que tengas a mano.

¿Qué beneficios tiene el puré de camote?

Tua Saúde menciona que el puré de camote no solo es una preparación deliciosa y fácil de disfrutar, también puede ofrecer beneficios muy interesantes para la salud. Este alimento aporta nutrientes valiosos y compuestos que favorecen el bienestar general, por lo que incluirlo en la mesa puede ser una decisión tan rica como inteligente.

