Atole de arroz con agua y leche: la receta de 3 pasos que te encantará

El atole de arroz, hecho con leche y agua, es ideal para esta época del año, gracias a su sabor cálido y reconfortante que invita a disfrutarlo en cualquier momento. Para quienes desean tener una preparación exquisita en su mesa, existe una receta muy sencilla que, en solo tres pasos, permite lograr una bebida deliciosa y llena de tradición.

¿Cómo preparar el atole de arroz con agua y leche?

Su textura suave y cremosa lo convierte en una opción perfecta para acompañar desayunos, meriendas o momentos especiales. Prepararlo es muy fácil siguiendo unos pocos pasos, podrás disfrutar de esta bebida típica directamente en casa. Según Cookpad, se puede hacer de la siguiente manera:

1. Remojar el arroz: Comienza lavando ½ taza de arroz para eliminar el exceso de almidón y luego déjalo en remojo con 2 tazas de agua durante unos 30 minutos . Esto ayuda a que el arroz se cocine más rápido y quede más suave.

2. Cocinar: Coloca el arroz con el agua de remojo en una olla a fuego medio y cocina hasta que esté tierno. Una vez cocido, licúa la mezcla hasta obtener un líquido uniforme y luego cuélalo para retirar los restos de arroz, logrando así una textura más suave y cremosa.

3. Endulzar y servir: Vierte la mezcla colada nuevamente en la olla, agrega 2 tazas de leche y endulza al gusto con azúcar o miel. Cocina a fuego medio-bajo unos minutos más hasta que esté bien caliente y todos los sabores se integren. Sirve de inmediato y disfruta de esta bebida reconfortante, perfecta para acompañar tus momentos más especiales.

¿Con qué se puede acompañar el atole de arroz?

Directo al Paladar afirma que el atole de arroz es una bebida tan versátil que puede acompañar distintos momentos del día. Para un desayuno completo y reconfortante, se puede combinar con pan dulce, bolillos recién horneados o galletas caseras.

Estos acompañamientos aportan textura y sabor, haciendo que cada sorbo de atole se disfrute aún más.

Fuente: Canva El atole de arroz con agua y leche puede acompañarse de muchas maneras y todas son exquisitas.

Durante la tarde, también se puede servir junto con frutas frescas o frutos secos. Plátanos, manzanas o nueces combinan perfectamente con su dulzura y aportan un contraste interesante de sabores y consistencias. Esta combinación es ideal para una merienda ligera y nutritiva, manteniendo la bebida como protagonista.

En ocasiones especiales, como reuniones familiares o celebraciones, el atole de arroz se puede acompañar con postres típicos de la temporada, como pan de muerto, buñuelos o pequeños pasteles. Esta unión de sabores crea una experiencia cálida y tradicional, haciendo que el atole no solo sea una bebida, sino un acompañante que realza cualquier momento especial.