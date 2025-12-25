Por qué debes de sacar tus maletas antes de fin de año, según la IA

Se acerca fin de año y con el inicio del 2026 surgen nuevas posibilidades para cada una de las personas. En ese contexto, existen diferentes rituales y costumbres que contribuyen a empezar con el pie derecho los nuevos 365 días que tiene el año para disfrutar y vivir a pleno.

En México, así como en otros países de Hispanoamérica como Colombia, Perú y Argentina hay un ritual de Año Nuevo que es muy popular entre quienes aman viajar. Según la Inteligencia Artificial (IA) es importante no olvidarse de realizar esta tradicional costumbre para que no falten en tu vida los viajes.

¿Por qué hay que sacar una maleta antes de fin de año?

De acuerdo a la información brindada por Gemini- IA avanzada de Google y diseñada para ser multimodal, procesar información compleja, capaz de razonar y crear contenido- quienes aman viajar deben sacar una maleta antes de fin de año para realizar correctamente el ritual que garantizará que no pares de viajar.

Para proceder a realizar este ritual es necesario salir a pasear con la maleta en mano justo en la medianoche del 31 de diciembre (a las 00 horas), en la transición al 1 de enero (o en los momentos previos).

¿Sirve este ritual?

El propósito de esta acción es “atraer viajes y aventuras para el año que comienza”, según detalló Gemini. A través de este ritual, las personas manifiestan su deseo de viajar, ya que la maleta es el símbolo central y representa el anhelo de explorar nuevos destinos, conocer otras culturas y tener nuevas experiencias.

En ese contexto, la Inteligencia Artificial afirma que caminar o dar la vuelta a la manzana con una maleta en los momentos previos al Año Nuevo simboliza la disposición a moverse, a dejar atrás lo viejo y a abrirse a un futuro lleno de oportunidades y descubrimientos.

Para la IA, “realizar este gesto simbólico, se está manifestando la intención de viajar y se atraen las circunstancias necesarias (como el tiempo y el dinero) para concretar esos viajes”.