Se viene el frillazo: Las 3 recomendaciones para mantener tu casa calentita durante el frente frío 12

La primera semana de noviembre se vino con todo y heladas, pues durante las próximas 2 semanas el frente frío azotará varios estados de la República Mexicana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por lo anterior, traemos para ti 3 recomendaciones para mantener tu casa lo más aislada de las heladas y así evitar congelarte en tu propio hogar, donde también puedes aplicar 7 tips para que se vea más ordenada.

1. Aislar puertas y ventanas

Uno de los tips para combatir el frío es usar cortinas gruesas o térmicas en todas las ventanas de la vivienda y cerrarlas durante la noche, que es cuando la temperatura desciende considerablemente. Asimismo, colocar toallas o tapetes en las bases o huecos, a fin de evitar corrientes de aire en las puertas, las cuales deben ser de cierta manera, según Feng Shui.

Unsplash Una de las recomendaciones es abrir las cortinas por la mañana para que entre la luz del sol y se caliente la casa

2. Utilizar fuentes de calor eléctricas

Para mantener caliente una casa se puede utilizar calentadores eléctricos o de gas, aunque es de vital importancia mantener una ventilación adecuada, si es que se opta por esta última opción. Es recomendable evitar utilizar braseros en el interior de la vivienda, ya que se corre el riesgo de que los habitantes sufran una intoxicación, o en el peor de los casos, ocasionar un incendio.

3. Trucos caseros

Los habitantes pueden hacer uso de la creatividad a fin de mantener su casa calientita y uno de los trucos caseros es abrir las cortinas durante el día a fin de que entre la luz del sol y cerrarlas durante la noche. Otra de las opciones es poner alfombras o tapetes en zonas específicas, para evitar el piso frío.

Las recomendaciones para conservar el calor corporal

Las personas también pueden utilizar otras alternativas a fin de evitar congelarse en el interior de su casa y esas son tomar bebidas calientes durante el día o antes de dormirse. Además de usar ropa abrigadora, calcetines gruesos y cobijas de lana para mantener una buena temperatura durante el descanso.