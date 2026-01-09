¿Qué significa que una persona se truene los dedos, según la psicología?

Tronarse los dedos es un gesto cotidiano que muchas personas realizan casi sin notarlo, ya sea en el trabajo, durante una conversación o en momentos de espera. Aunque para algunos resulta molesto y para otros completamente normal, esta conducta ha despertado el interés de la psicología y de la ciencia.

Esto se debe a que puede revelar mucho sobre el estado emocional y los hábitos de quien la practica. Lejos de ser solo una manía sin sentido, especialistas señalan que tronarse los dedos de forma recurrente puede estar relacionado con mecanismos de autorregulación emocional, hábitos aprendidos y necesidades de estimulación.

¿Qué dice la psicología sobre tronarse los dedos?

Desde el enfoque de la psicología , tronarse los dedos suele asociarse con estados de ansiedad, tensión o estrés. Muchas personas recurren a este gesto cuando están nerviosas, concentradas, aburridas o enfrentando situaciones que les generan incomodidad emocional. En estos casos, el acto funciona como una vía rápida de descarga de tensión.

La psicología conductual explica que este comportamiento puede comenzar por imitación o curiosidad, pero con el tiempo se automatiza. El cerebro lo registra como una acción que produce alivio inmediato, reforzando el hábito.

Además, algunos estudios señalan que refleja una alta necesidad de estimulación sensorial, ya que el sonido del "crack" y la sensación en la articulación generan un estímulo auditivo y propioceptivo placentero.

Pero también puede indicar una necesidad de control corporal, especialmente en personas que experimentan inquietud si mantienen las manos quietas. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA), este tipo de conductas repetitivas suelen ser mecanismos de autorregulación y no representan por sí mismas un problema psicológico.

¿Es malo tronarse los dedos según la ciencia?

Existe un mito ampliamente difundido que asegura que tronarse los dedos provoca artritis o deformaciones en las manos. Sin embargo, la evidencia científica no respalda esta creencia.

Diversos estudios observacionales no han encontrado relación entre este hábito y el desarrollo de enfermedades articulares. En diálogo con National Geographic, la médica traumatóloga especialista en manos Renata Gregorio Paulos, del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (HCFMUSP), explicó que se han hecho experimentos con grandes grupos de personas y no se ha podido demostrar que tronarse los dedos tenga alguna influencia en el aspecto físico o en la salud de las articulaciones”.

A su vez, investigaciones publicadas en revistas como Journal of the American Board of Family Medicine, coinciden en que el hábito es inofensivo desde el punto de vista médico y psicológico, siempre que no esté acompañado de dolor o inflamación.