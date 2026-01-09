Cositas se defiende después de que la criticaron por una foto hecha con IA

Este personaje forma parte del colectivo de niños y niñas que hace bastantes años veían en sus espacios televisivos a una señora que hacía manualidades. Hace poco, Cositas regresó ante el ojo público y causó bastante eco entre muchos de los internautas. Sin embargo, fue a finales del 2025 que muchos inclusive la cancelaron por un video que subió generado por la IA. Esto respondió a sus haters.

Stephanie Salas y Humberto Zurita anuncian gira de “El Seductor” en Ventaneando

¿Qué dijo Cositas sobre quienes la cancelaron en redes sociales?

La creadora de contenido inició una práctica constante desde que descubrió lo que podía hacer la IA. Sin embargo, fue la publicación específica realizada el 27 de diciembre, la que causó muchos comentarios en su contra. Allí se ve cómo su personaje dice que muchos de sus niños ya habían crecido y se percibe cómo un hombre musculoso llega y la abraza por la espalda.

Aunque cientos de usuarios tomaron el asunto con humor, incluso subido de tono, otros tantos se extrañaron de las imágenes y criticaron a la hoy influencer. Le indicaron que ese tipo de publicaciones están mal, dado que los niños siguen sus redes sociales. Sin embargo, la señora lo tomó como algo sin importancia.

“Empecé a recibir tantos comentarios, unos sorprendidos, unos dudan que yo hubiera subido este material y yo escribí un texto para expresarle a todos mis niños que no era mi intención faltarles al respeto”. Y pese a sus disculpas e indicando que la interpretación de cada persona no es su problema, no borró dicho video que sigue disponible en su perfil de Instagram.

¿Quién es Cositas, maestra de manualidades?

Alma Gómez Fuentes, mejor conocida como Cositas, fue una conductora de televisión que tuvo sus propios programas entre las décadas de los 80 y 90. Allí encontró un espacio entre los televidentes para enseñarle a los niños a realizar distintas manualidades. En la actualidad la señora de 65 años aprovechó las redes sociales para regresar y tratar de conectar con su antiguo público a través de la nostalgia. Sin embargo, también ganó algunos nuevos fans que le han ayudado a tener cierto grado de importancia como creadora de contenido.