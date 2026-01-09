Las 3 playas de Jalisco con arena blanca y agua cristalina que debes visitar

El estado de Jalisco alberga algunas de las playas más tranquilas y paradisíacas del Pacífico mexicano. Lejos del ambiente festivo de Puerto Vallarta, existen rincones de arena clara y aguas cristalinas que conservan un ambiente relajado, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y paisajes poco intervenidos.

“Tú eres el siguiente”: Mono lanza advertencia directa a José y enciende Exatlón México

Muchas de estas playas de Jalisco solo son accesibles por mar, lo que ha permitido que se mantengan limpias y silenciosas. Rodeadas de selva y con oleaje suave, se han convertido en destinos perfectos para nadar, practicar snorkel o simplemente desconectarse del turismo masivo.

Las 3 playas paradisíacas del estado de Jalisco

Playa Majahuitas : ubicada al sur de Puerto Vallarta, es una de las playas más exclusivas y tranquilas de la región. Su arena clara y su mar cristalino la hacen ideal para nadar y bucear. Está rodeada de vegetación y no cuenta con grandes construcciones, lo que refuerza su ambiente natural y silencioso.



: ubicada al sur de Puerto Vallarta, es una de las playas más exclusivas y tranquilas de la región. Su arena clara y su mar cristalino la hacen ideal para nadar y bucear. Está rodeada de vegetación y no cuenta con grandes construcciones, lo que refuerza su ambiente natural y silencioso. Playa Colomitos : considerada una de las playas más pequeñas de México, destaca por su arena blanca y aguas color turquesa. El oleaje es muy suave, lo que la convierte en una excelente opción para familias o para quienes buscan una experiencia íntima y relajada en contacto con la naturaleza.



: considerada una de las playas más pequeñas de México, destaca por su arena blanca y aguas color turquesa. El oleaje es muy suave, lo que la convierte en una excelente opción para familias o para quienes buscan una experiencia íntima y relajada en contacto con la naturaleza. Playa Yelapa: aunque es un poco más conocida, sigue conservando un aire bohemio y tranquilo. Su amplia franja de arena clara, el mar transparente y la ausencia de grandes hoteles la posicionan como un destino paradisíaco para quienes desean descanso, caminatas junto al mar y atardeceres espectaculares.

¿Cuál es el costo promedio de acceso a estas playas paradisíacas de Jalisco?

El acceso a estas playas suele realizarse principalmente por vía marítima, lo que influye en el presupuesto del viaje. Desde Puerto Vallarta o Boca de Tomatlán, el costo del transporte en lancha o taxi acuático oscila entre 300 y 600 pesos por persona (dependiendo de la playa y la temporada).

En el caso de Yelapa, algunos recorridos incluyen ida y vuelta por un precio aproximado de entre 700 y 900 pesos. En cuanto al consumo, Majahuitas y Colomitos tienen opciones limitadas de alimentos, por lo que se recomienda llevar snacks o considerar un gasto adicional de entre 250 y 400 pesos por comida sencilla. Sin embargo, Yelapa ofrece restaurantes locales con platillos que van desde 150 hasta 350 pesos.