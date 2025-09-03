Si saludaste a alguien y no te respondió, esto dice la psicología sobre esa persona
¿Grosería o distracción? Ser ignorados por una persona conocida tiene un significado muy interesante desde la psicología y así puedes gestionarlo.
Aunque tratemos de evitarlo, hay acciones de los demás que nos afectan de manera cercana, ya sea porque parecieran ataques directos o porque siembran la duda de si se hizo algo mal. Un ejemplo claro es el ser ignorado después de haber saludado a una persona conocida, un comportamiento que ha sido profundizado por la psicología para tratar de averiguar cuáles son las causas.
Cuando una persona te ignora, ¿qué significa?
Que alguien ignore un saludo no siempre refleja un desprecio tácito hacia el otro, sino que podría ser simplemente que no tiene un interés genuino en entablar una conversación en ese momento, según explica el portal especializado Social Self.
Se trata de algo muy similar a lo que pasa cuando las miradas se esquivan, que usualmente es para evitar un encuentro que podría terminar siendo incómodo.
Asimismo, según la psicología, también existe la idea de que podría ser un intento de manipulación, con el fin de sembrar la inquietud de si existe algún problema o conflicto que se esté pasando por alto.
Esto aplica principalmente para relaciones de pareja o amistades cercanas, donde no es normal ignorar y por eso resulta tan complejo de comprender.
¿Cómo reaccionar cuando alguien que conoces te ignora el saludo? Esto dice la psicología
Si notas que un conocido o viejo amigo te ignora al momento de saludarlo, lo mejor que puedes hacer es no engancharte con su reacción. Considera que pudo tratarse de un error o que en ese momento la persona no estaba de humor para hablar con nadie, por lo que prefirió seguir de largo que crear una situación desagradable.
En caso de que quieras esclarecer las cosas, lo ideal es mencionarlo en un próximo encuentro, pero no a modo de reclamo, sino como comentario. No te tomes las cosas personales ni generes conflictos sin estar seguro de que fue a propósito, recomienda la psicología.
Por otra parte, si esta situación se repite constantemente con amigos cercanos o hasta con tu pareja, sí puedes mencionarlo como un gesto que te desagrada.
De acuerdo con un artículo de Very Well Mind, el primer paso es comentar cómo te sientes cuando esto pasa y después marcar lo que en psicología se conoce como “límites”, para así tratar de llegar a un cambio de comportamiento, pero sin tornarte exaltado o propiciar una discusión.