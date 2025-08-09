Estas 3 monedas de 20 pesos son muy recientes y valen una fortuna para los coleccionistas

Las monedas de 20 pesos suelen ser de las más codiciadas por los coleccionistas debido a que existen un montón de versiones conmemorativas y ediciones especiales que las hacen únicas. Además, hay ejemplares que aumentan su valor de manera exorbitante debido a posibles errores en su acuñación y otros detalles. Un ejemplo de esto son las 3 monedas conmemorativas que se ofertan por 6 millones de pesos en Mercado Libre.

¿Cuáles son las 3 monedas de 20 pesos que valen una fortuna?

El vendedor de Guanajuato afirma tener 3 monedas conmemorativas que representan 3 acontecimientos importantes, pero que fueron lanzadas al mismo tiempo:

Los 700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlán.

Los 500 alis de ka memoria histórica de México-Tenochtitlán.

El bicentenario de la Independencia Nacional.

(ESPECIAL/Banxico) Estas son las monedas de 20 pesos que venden en millones. ¿Son realmente valiosas?

Estos 3 ejemplares, según indica el Banco de México (Banxico), son de la familia C1 y fueron lanzadas en septiembre del 2021. Cada una de ellas tiene una acuñación que representa su respectiva conmemoración, sin embargo, todas están fabricadas en alpaca plateada y bronce-aluminio, con una forma dodecagonal, es decir, con 12 lados.

Lo que las hace diferente es la imagen que aparece en el reverso: la primera presenta el águila del “Teocalli de la Guerra Sagrada” junto al glifo de la luna y textos como “Teocalli” y “700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlan”.

(ESPECIAL) El vendedor oferta estas 3 monedas de 20 pesos en millones de pesos.

El segundo ejemplar se divide en dos. El primero presenta la imagen de la Catedral Metropolitana de pie, mientras que la segunda el Templo Mayor de pie. Ambos llevan el texto “Fusión Cultural” y los años “2021” y “1521”.

Finalmente, la tercera moneda muestra a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero de perfil, mirando hacia la izquierda, y con el Ángel de la Independencia sobre sus cabezas.

El vendedor de Mercado Libre no explicó el motivo por el que cada una de estas monedas tiene el valor de un millón de pesos, pero lo que es importante estar precavidos sobre su valor real. ¿Sabes cómo identificarlo?

¿Cómo saber si una moneda que tienes es valiosa?

Conocer el valor de una moneda coleccionable o conmemorativa puede ser un dolor de cabeza . Sin embargo, hay señales que podrían indicarte que aquel dinero “suelto” que tienes, puede darte una ganancia mucho mayor. Expertos en la numismática están de acuerdo en que estas características podrían indicar que sí lo es:

Errores: muchas monedas son impresas con detalles que no deberían de existir, lo cual las convierte en especiales. Algunas famosas tienen fechas o la marca de la ceca errónea. También existen “dobles” impresiones sobre el mismo ejemplar.

La letra en donde fue acuñada.

Cuando se imprimen muy pocos ejemplares de esas monedas

Monedas que no han circulado.

Si la moneda está como nueva.

El material (por ejemplo, cuando se imprimen en plata).

Por eso, para evitar estafas, la mejor decisión que puedes tomar es acudir a un centro numismático especializado para que te den orientación sobre estas y otras monedas que podrían valer miles o millones.