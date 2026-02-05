Siempre échale una taza de vinagre a la lavadora: no sabes cómo ayudará a mejorar tu ropa

Lo que muchos desconocen es que el vinagre es muy bueno para que tu ropa quede suavecita y con un olor agradable después del lavado, pero no cualquiera, ya que se tiene que verter una taza de la presentación blanca para que el truco casero sea eficiente. Conoce cómo quitar rápido las picaduras de mosquitos con un solo ingrediente.

Una taza de vinagre blanco ayuda como limpiador para eliminar los residuos de detergente y malos olores, así como suavizar la ropa después del lavado. Asimismo, evita que las prendas se manchen mientras permanecen en la lavadora. Este es el truco casero que revive plantas secas en tan solo 24 horas.

El vinagre ayudará a que tu ropa quede suavecita y elimina los olores de humedad.|IA

Para que el truco casero del vinagre surta efecto, se recomienda agregar directamente o en el compartimiento del detergente. Ojo, cabe destacar que tu ropa no quedará con olor a vinagre, ya que este se evapora durante el proceso del secado.

El vinagre y su función de mantenimiento

La taza de vinagre blanco no solo ayuda a la ropa, sino también a que la lavadora tenga un buen funcionamiento y su tiempo de vida se extienda lo más que se pueda. Lo anterior, también beneficia a las prendas, ya que con ello se eliminan bacterias y hongos de la tina del electrodoméstico.

Para que el vinagre sirva y haga su efecto de mantenimiento de la lavadora, se debe verter una taza sin ropa y hacerlo con agua caliente una vez al mes, con el objetivo de eliminar los malos olores que ocasionan las bacterias.

Los pasos para un lavado de ropa como todo un profesional

Si bien la mayoría de las personas sabe lavar ropa, puede que alguno no lo haga de la mejor manera y comience a notar que sus prendas pierden color o huelen a humedad. Por lo anterior, estos son los 6 pasos para convertirte en todo un profesional, según el portal Arm & Hammer:

