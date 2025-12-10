Increíble: el truco casero que revive plantas secas en solo 24 horas y las deja lindas, según expertos

Si una de tus plantas parece perdida, marchita o totalmente seca, no la des por muerta todavía. Expertos en jardinería aseguran que, con un truco casero muy sencillo, es posible rehidratarla y devolverle su vitalidad en apenas 24 horas. Este método funciona porque ayuda a que las raíces absorban nuevamente los nutrientes y la humedad que necesitan para recuperarse rápidamente.

Desde la cuenta de Instagram Mi jardín fácil en la casa compartieron una poderosa técnica con la que podrás revivir tus especies que se han secado en tu hogar en tan solo un día.

Esto es lo que debes hacer para recuperar la vida de tus plantas

De acuerdo a los especialistas, esta receta es simple y requiere solo tres ingredientes:



1 litro de agua

1 cucharadita de azúcar

Una pizca de canela en polvo

Una vez que tengas esos materiales, debes seguir este paso a paso:



Mezclar el agua con el azúcar hasta que se disuelva completamente. Añadir la canela, que funciona como un antifúngico natural. Colocar la maceta dentro de un recipiente con la mezcla y dejar que la planta absorba por capilaridad durante 30 minutos. Retirar la maceta y ubicarla en un lugar con luz indirecta para que descanse.

De esta manera, en apenas 24 horas, las hojas recuperan firmeza y la planta luce más viva y saludable.

Lo que debes saber antes de regar tus plantas

Regar parece sencillo, pero hacerlo bien marca la diferencia entre una planta sana y una que se debilita con el tiempo. Antes de tomar la regadera, es importante conocer algunos puntos clave:

