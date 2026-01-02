El significado que te salga el arcano de ‘la justicia’ en el tarot

Para sacar el arcano del tarot que va a dominar en el 2026, es necesario hacer algunas sencillas operaciones. Solamente hay que sumar los dígitos del año nuevo más los de tu día y mes de nacimiento; así identificarás la vibra que te va a dominar.

Si tu resultado fue el número 8, entonces te tocó la carta de ‘la justicia’, la cual tiene un importante mensaje, detallando algunas situaciones que presentarás en el año y los retos que deberás superar.

¿Qué nos enseña el arcano de ‘la justicia’?

Si en el resultado final de la suma obtuviste el 8, entonces prepárate, porque el arcano de ‘la justicia’ tiene un importante mensaje para tu 2026. En la cuenta de Vicky Volado Magistral, explica que la carta del tarot te indicará que será un año en que habrá un equilibrio de cuentas, acomodando las cosas que aún siguen pendientes.

Por otra parte, detalla que se viene la claridad y la verdad en tu vida, por lo que se van a cerrar importantes ciclos con personas y situaciones. Además, estas situaciones te van a ayudar a aprender a ser más justa con los demás, pero especialmente contigo.

Sin embargo, debes tener cuidado y aprender a mediar, ya que podría generar que seas duro contigo, juzgarás demasiado a los demás y podrías tener la sensación de querer controlar todo; ante eso debes aprender a nivelar tu auto juicio. Aprovecha todos los retos que te van a salir para que puedas aprender en el 2026.

¿Qué significa el arcano de ‘la justicia’?

El arcano de 'la justicia' en el tarot tiene simbolismos característicos; cada uno de sus elementos tiene un significado diferente que le da poder a su representación.