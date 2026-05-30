¿Coincidencia o maldición?; se cumple la REGLA de 3: Mueren tres celebridades en la misma semana

Para muchos fue coincidencia, para otros una ley que se debe cumplir con base en la superstición; así es, estamos hablando de nuevamente la repetición de la “Regla de los 3”, la cual consiste en que una vez que muere una persona reconocida del medio del espectáculo es muy probable que otras dos personas del medio mueran también pocos días, como sucedió en el reciente caso de tres luchadores: Cariñoso, Piloto Suicida y Tempo.

¿Cómo fallecieron los luchadores Cariñoso, Piloto Suicida y Tempo?

En lo que va de la última semana de mayo 2026 las arenas se vistieron de luto luego de que se anunciara la irreparable pérdida de tres figuras del cuadrilátero. El luchador conocido como “Cariñoso” falleció el pasado 24 de mayo debido a causas naturales, fue su hijo Cariñoso Jr. quién compartió la lamentable noticia y quien aseguró que seguirá con el legado de su padre.

Ese mismo día José Calzada Salazar conocido como “Piloto Suicida” falleció de una manera trágica sobre el cuadrilátero mientras realizaba un movimiento por lo que cayó y tuvo lesiones en la zona cervical y en la cabeza hecho que lamentablemente ocasionó su muerte pues los médicos no pudieron hacer nada más.

La regla de los 3 se cumplió el pasado viernes 29 de mayo cuando se anunció la muerte del luchador Tempo quien fue golpeado por un camión de carga lo que provocó un fuerte impacto generando que el luchador muriera al instante. Los hechos ocurrieron sobre el cruce del Eje 3 Oriente y la calle Recreo a Los Reyes en la alcaldía Iztacalco.

¿Cuándo surgió la regla de los 3?

Esta superstición popular refiere a que cuando una persona del medio del espectáculo fallece dos más lo harán poco tiempo después. Esta surgió en 1959 cuando ocurrió un fatal accidente aéreo en donde tres músicos importantes y muy reconocidos de rock and roll: Buddy Holly, Ritchie Valens y "The Big Bopper" fallecieron. A partir de ese momento muchas personas aseguran que esto es algo que ocurre cuando hay un descenso en la farándula y a pesar de que solo es parte de algunas creencias es común que la regla de los 3 siga siendo algo en el colectivo imaginario de muchas personas.