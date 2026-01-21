Este es el significado de una persona que se come las uñas, según la psicología
La psicología ha concedido detalles precisos y llamativos en torno a la forma de ser de una persona que comúnmente se suele comer las uñas. ¿Qué hay detrás?
¿Alguna vez has notado cómo algunas personas, ya sea en el transporte público, en el trabajo, en la calle o en algún lugar privado, comienzan a comerse las uñas . Esta situación es mucho más común de lo que crees, motivo por el cual aquí conocerás lo que dicen los expertos en psicología al respecto de este hecho.
Muchas veces se asemeja a estas personas que se comen las uñas con seres que presentan cierto grado de preocupación ante una situación en especial. Y si bien esto forma parte de las razones de lo anterior, también existen otras bastante llamativas de acuerdo con lo dicho por la psicología. ¿Quieres conocer más al respecto?
¿Qué significa que una persona se coma las uñas, según la psicología?
De acuerdo con el psicólogo Charlie Heriot-Maitland, morderse o comerse las uñas no es más que un método de “supervivencia” que guarda estrecha relación con la incertidumbre; es decir, con algo que desconoce. Por tal motivo, y como método de seguridad realiza esta acción a fin de evitar niveles altos de ansiedad o estrés.
El estudio realizado por el experto en psicología menciona, además, que aquello que se altera al momento de comernos las uñas es el sistema nervioso central, mismo que, al momento de enfrentarse a un periodo de incertidumbre, decide contrarrestar este momento de ansiedad a través de conductas pequeñas y, hasta cierto punto, “insignificantes”.
Ante tal situación, opta por el uso de las uñas para calmar su estrés mediante la mordedura de estas, misma que, si bien es un método autodestructivo per sé, no se compara con otros que existen. En otras palabras, se trata de un método de supervivencia en el que se evita hacerse más daño a través de un “mal menor”.
¿Cuáles son las razones por las que una persona se muerde las uñas?
Además de distintos ejemplos que generan estrés y ansiedad, otras emociones como la frustración también puede atraer la mordedura de uñas en las personas . Del mismo modo, sentimientos de miedo, juicio o fracaso también coinciden con la posibilidad de que un ser humano cuente con las uñas mordidas.