WhatsApp ya no servirá en estos celulares a partir de septiembre de 2025: checa si el tuyo está aquí

WhatsApp es la app de mensajería más utilizada a nivel mundial, con aproximadamente 2.95 billones de usuarios activos, según datos de DemandSage. Y para conservar este codiciado primer lugar, la aplicación suele actualizarse de manera continua, con el fin de ofrecer una experiencia de calidad al usarse en dispositivos móviles, incluso si esto significa volverse obsoletos para modelos desactualizados.

Precisamente por esta serie de cambios, a partir de septiembre 2025 WhatsApp dejará de funcionar en diversos smartphones que, por sus características, ya no son capaces de soportar sus herramientas y funciones. De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta medida afectará a los celulares que tengan sistemas operativos inferiores a iOs 15.1 y Android 5.0. Pero, ¿cuáles son aquellos teléfonos que se verán afectados?

Canva Por sus nuevas actualizaciones, WhatsApp ya no seguirá funcionando para todos los teléfonos

Estos son los teléfonos que no podrán seguir usando WhatsApp, son:

Los celulares que ya no tendrán WhatsApp no se apiada de nadie, van desde los iPhone hasta los de grandes marcas como Samsung y Huawei. Mira la lista completa a continuación:



iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 1era generación

Samsung Galaxy S5

Motorola Moto G (1era generación)

LG G3

Sony Xperia Z2

HTC One M8

Samsung Galxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Core

Motorola E 1era Generación

HTC One X

HTC One X+

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia Z

Huawei Ascend Mate 2

LG Optimus G

LG Nexus 4

¿Qué pasa si ya no puedes actualizar WhatsApp en tu celular?

Cuando las versiones de WhatsApp ya no son compatibles con un sistema operativo, no es posible descargar actualizaciones ni disfrutar de nuevas funciones y herramientas tecnológicas. Generalmente, la aplicación envía un par de alertas a los usuarios para avisarles de estos cambios, pero posteriormente solo deja de funcionar.

Unsplash Las nuevas versiones de WhatsApp no son compatibles con todos los teléfonos

En algunos casos, incluso ya no es posible ni siquiera abrir la app, lo que significa que no pueden enviarse ni recibirse mensajes. Y la consecuencia más fatal de este proceso, es que se pierdan los chats en su totalidad o a partir de que se realizó el último respaldo de datos, por lo que la única forma de recuperar la información es descargándolo en un móvil vigente.