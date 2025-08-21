WhatsApp ya no servirá en estos celulares a partir de septiembre de 2025: checa si el tuyo está aquí
La app quedará obsoleta en ciertos smartphones y estos ya no podrán hacer llamadas ni enviar mensajes por WhatsApp.
WhatsApp es la app de mensajería más utilizada a nivel mundial, con aproximadamente 2.95 billones de usuarios activos, según datos de DemandSage. Y para conservar este codiciado primer lugar, la aplicación suele actualizarse de manera continua, con el fin de ofrecer una experiencia de calidad al usarse en dispositivos móviles, incluso si esto significa volverse obsoletos para modelos desactualizados.
Precisamente por esta serie de cambios, a partir de septiembre 2025 WhatsApp dejará de funcionar en diversos smartphones que, por sus características, ya no son capaces de soportar sus herramientas y funciones. De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta medida afectará a los celulares que tengan sistemas operativos inferiores a iOs 15.1 y Android 5.0. Pero, ¿cuáles son aquellos teléfonos que se verán afectados?
Estos son los teléfonos que no podrán seguir usando WhatsApp, son:
Los celulares que ya no tendrán WhatsApp no se apiada de nadie, van desde los iPhone hasta los de grandes marcas como Samsung y Huawei. Mira la lista completa a continuación:
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 1era generación
- Samsung Galaxy S5
- Motorola Moto G (1era generación)
- LG G3
- Sony Xperia Z2
- HTC One M8
- Samsung Galxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Core
- Motorola E 1era Generación
- HTC One X
- HTC One X+
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia Z
- Huawei Ascend Mate 2
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
¿Qué pasa si ya no puedes actualizar WhatsApp en tu celular?
Cuando las versiones de WhatsApp ya no son compatibles con un sistema operativo, no es posible descargar actualizaciones ni disfrutar de nuevas funciones y herramientas tecnológicas. Generalmente, la aplicación envía un par de alertas a los usuarios para avisarles de estos cambios, pero posteriormente solo deja de funcionar.
En algunos casos, incluso ya no es posible ni siquiera abrir la app, lo que significa que no pueden enviarse ni recibirse mensajes. Y la consecuencia más fatal de este proceso, es que se pierdan los chats en su totalidad o a partir de que se realizó el último respaldo de datos, por lo que la única forma de recuperar la información es descargándolo en un móvil vigente.