La inesperada muerte que viste de luto al conductor Mauricio Mancera

El conductor de televisión Mauricio Mancera realizó un doloroso posteo en sus redes sociales tras el fallecimiento de su mascota . Su perrita llamada Xóchitl murió este fin de semana tras haber compartido juntos más de una década.

Los famosos utilizan las plataformas digitales para compartir todo lo relacionado con sus profesiones, pero también le dan lugar a momentos de su vida privada. Es así que los momentos de tristeza también ganan lugar en las redes sociales en donde las figuras como Mauricio Mancera reciben el apoyo de sus seguidores.

¿Cómo anunció Mauricio Mancera la muerte de su mascota?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Mauricio Mancera compartió la triste noticia sobre la muerte de su perrita. Junto a varias fotografías, el conductor mostró los últimos momentos con vida de su lomito.

“Gracias por estos 11 años Xóchitl, mi vida fue mucho mejor contigo en ella! Tu manada siempre siempre te vamos a extrañar!”, escribió Mauricio Mancera en el posteo en donde se observa a su perrita y las otras mascotas que posee.

Dolor compartido de Mauricio Mancera

La publicación de Mauricio Mancera no solo tuvo este agradecimiento hacia los años en que la perrita compartió con él su vida, sino que también deslizó la frase “Ojalá te haya podido regresar un poco de la alegría que me diste a patas llenas!”. De esta manera, el famoso mexicano dejó en claro lo importante que era su mascota en su vida.

El dolor de Mauricio Mancera ahora es compartido por todos sus seguidores ya que tras su posteo no dudaron en dejarle su apoyo a través de likes y comentarios como “Te mando mucha energía bonita”, “Te abrazo con todo mi corazón”, “Xochitl nos espera en un lugar hermoso”, “Lo siento muchísimo mi chaparrito lindo”, “Eres un gran papá perruno” y “Lo siento mucho Mau. Te mando un abrazo”, entre otros.