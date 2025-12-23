Rob Reiner confesó esto de Nick antes de morir trágicamente; ¿predijo algo sobre su terrible muerte?

Uno de los grandes temas de los días recientes recae en un asesinato que conmovió a fanáticos y allegados al mundo del entretenimiento. Aunque las investigaciones continúan, el principal sospechoso de la muerte de Rob Reiner y Michele, es su propio hijo Nick. Ante eso, un actor declaró de manera frontal las palabras que compartieron horas antes del trágico final de los días del director de cine.

¿Qué dijo este actor sobre lo que le confesó Rob Reiner antes de morir?

Tras la confirmación del asesinato y el entendimiento de que el propio hijo de la pareja era el máximo sospechoso del delito… se indicó también que una fiesta fue clave dentro de toda la narrativa de los últimos momentos de estos personajes de la industria cinematográfica. Y es que ahí, Michael Douglas recibió parte de las últimas palabras de Rob.

El legendario actor indicó que en la fiesta navideña de Conan O’Brien tuvo la oportunidad de hablar con el jefe de la familia Reiner y donde este le confesó algo muy íntimo: "Con esta terrible tragedia, nos damos cuenta de la cantidad de presión que estaba enfrentando en su vida personal con su hijo… Hablamos mucho sobre eso y lo que puedes hacer como padre y lo que no puedes hacer”.

En un programa especial que se hizo en CBS por la muerte del actor, Douglas aprovechó para decir lo que conversaron en aquella velada, donde Rob se abrió con Michael. Allí como padres, hablaron de la situación que compartían con hijos que pasaron y/o estaban pasando problemas con las adicciones.

¿Qué se sabe de Nick Reiner en estos momentos?

Aunque muchos espacios informativos dan como un hecho la culpabilidad del hijo de Rob o lo afirmaron como una verdad desde el principio, las autoridades siguen en investigación. Al momento de iniciar el proceso oficialmente, Nick se declaró inocente de matar a sus padres. Y algunas fuentes indicaron que este joven estaba siendo tratado por esquizofrenia y su tratamiento sufrió algunas modificaciones cuando ocurrió el terrible asesinato. Pero se sigue a la espera de la resolución final de un caso que ya causó estragos en la escena estadounidense del cine y el entretenimiento.