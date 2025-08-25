Survivor México: ¿Quién es el eliminado de hoy lunes 25 de agosto?

Las emociones se encuentran al límite dentro de las tierras de Survivor México, donde todos los supervivientes están entregando su mejor versión para poder llegar a la gran final, aunque las alianzas y las estrategias comienzan a jugar un papel fundamental.

Durante la última semana de la competencia, todos los días vamos a tener a un eliminado, ya que solamente tres participantes van a poder luchar por el Collar Sagrado y por el premio de los dos millones de pesos.

Te puede interesar: Survivor México 2025 | ¡El primer baño de Aranza!

¿Quiénes siguen en competencia dentro de Survivor México?

La última en abandonar la competencia fue Aranza Carreiro, por lo que ahora solamente quedan siete supervivientes con la posibilidad de ganar esta temporada de Survivor México, siendo Esmeralda Zamora la única que podrían repetir como campeona, mientras que Eli Varela, Kenta Sakurai, Agustín Fernández, Sargento Rap, Sergio Torres y Tadeo Fernández buscan ganar por primera ocasión.

¿Quién es el eliminado de Survivor México hoy 25 de agosto?

La noche de este lunes 25 de agosto, vamos a conocer al nuevo eliminado de Survivor México, pero el camino no va a ser nada sencillo, pues los supervivientes van a mostrar su mejor versión para evitar llegar al ‘Juego de Extinción’, donde un error puede terminar con su aventura en las tierras de República Dominicana.

En este punto, cualquiera de los supervivientes puede estar en riesgo de quedar fuera, por lo que no puedes perder detalle de cada una de las pruebas, pues todas van a ser muy intensas y van a definir el futuro de la competencia.

También te puede interesar: Survivor México 2025 | Juego por El Amuleto | El último amuleto de la semana ya tiene dueño

¿A qué hora y dónde ver Survivor México?

Todas las emociones de la Eliminación de Survivor México, las podrás seguir de lunes a viernes en punto de las 19:30 horas. La transmisión la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web de TV Azteca.

