La tendencia que se impone y permite el acceso a alimentos frescos fácilmente

La vida de las personas se modifica año tras año en base al avance de las tendencias . La globalización permite que ciertas costumbres, acciones y pensamientos traspasen las fronteras nacionales de una manera muy fácil y por eso las tendencias logran imponerse rápidamente.

Ahora, en Estados Unidos está ganando terreno una tendencia que se relaciona con el cultivo de los alimentos. Sin la necesidad de grandes hectáreas, cada vez más ciudadanos se suman a la creación de micro huertos para acceder a alimentos frescos y luchar por una subsistencia sostenible.

¿Qué son los micro huertos?

La tendencia de los micro huertos está mostrando un gran auge en ciudades como Nueva York en donde muchas personas han optado por embellecer sus balcones y pasillos de edificios con elementos de la naturaleza.

Los micro huertos están generando lazos en los miembros de la sociedad que encuentran en ellos una forma muy versátil de acceder a alimentos frescos, apostar por una alimentación sostenible y ser más amigables con el medio ambiente.

¿Una tendencia que se expande?

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan lo que los micro huertos están logrando en algunas comunidades. La conciencia ambiental es solo un eslabón de esta acción que, según los datos revelados por el organismo, puede sustituir hasta un 20% de la demanda local de ciertos vegetales.

Lo cierto es que esta iniciativa, que ha sabido adaptarse a lugares en donde no hay grandes espacios disponibles, ha mostrado un incremento del 35%. Además, no solo se trata de una forma de acceder a alimentos frescos sino que es un fuerte impulso a la cooperación comunitaria y la interacción social, con su respectivo impacto emocional.

Al parecer, esta tendencia sigue expandiéndose y ya ha logrado traspasar límites internacionales, potenciada por programas gubernamentales y de cooperativas.