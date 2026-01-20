Así puedes tener dos fotos de perfil en tu cuenta de WhatsApp

Una de las aplicaciones de mensajería más usada por millones de personas en el mundo es WhatsApp , ya que gracias a sus diferentes funciones los usuarios pueden estar comunicados constantemente, además de que se convirtió en un medio de suma importancia en aspectos profesionales.

Al ser una de las aplicaciones más populares, esta debe de estar en constante actualización para una experiencia segura y completamente dinámica a sus usuarios. Por tal razón, se ha informado que muy pronto se van a poder tener dos fotos por perfil.

¿Se podrán poner dos fotos de perfil en una sola cuenta de WhatsApp?

Normalmente, los perfiles cuentan con una imagen de manera circular, pero ahora se ha revelado que pronto se podrán agregar más imágenes, tener una segunda como si fuera una portada, la cual no estaría reemplazando la foto principal.

Sin embargo, esto apenas está siendo una prueba, por lo que podría tardar un poco en que los usuarios lo tengan ya disponible, por lo que su lanzamiento a nivel mundial no ha sido confirmado de forma oficial por Meta , empresa dueña de la aplicación.

Se espera que para activar esta segunda imagen, los pasos se tengan que seguir pasos similares a los de editar contenido de perfil, siguiendo pasos parecidos a lo que se tienen al poner la imagen principal de una cuenta.

Ante esta posible actualización, se ha comentado que el poner un ‘banner’ ayudará a que el usuario muestre más sobre su día a día, incluso nuevas formas de interacción visual dentro de los estados y chats.

Finalmente, es importante mencionar que si se llega a implementar esto, sería de manera opcional para los usuarios y en caso de no querer poner nada, se presentará con un fondo neutro.

Hasta el momento, no hay fecha confirmada de la implementación de dicha función, pues como se mencionó anteriormente, está en etapa de prueba todavía, por lo que podría tardar algunos meses.

