Pagan 650,000 a quien tenga esta moneda de 5 pesos

En el mundo de la numismática podemos encontrar monedas conmemorativas que debido a su gran demanda se convierten en piezas excelentes para su comercialización.

Hay piezas selectas que como los 5 pesos del Bicentenario de la Independencia que cuenta con hermosos diseños con personajes muy importantes que estuvieron presentes en este evento fundamental para la formación de nuestro país y que ahora se vende hasta por 650 mil pesos mexicanos.

Debido a sus características es que la monedad de 5 pesos se ha vuelto una de las piezas más comercializadas en las plataformas digitales. Este elemento en cuestión es una moneda conmemorativa con el rostro de Agustín de Iturbide cuyo precio de venta es de 650 mil pesos mexicanos.

¿Por qué esta moneda de 5 pesos vale 650 mil pesos?

En los últimos años se ha visto que las monedas conmemorativas se han vuelto piezas extremadamente valiosas, pero en la realidad hay que tener en cuenta que estas no cuestan tanto dinero, ya que la mayoría de estos ejemplares continúan en circulación o sus materiales no solo suficientemente valiosos.

X Este es el precio en Mercado Libre

En el caso de la moneda de 5 pesos de Agustín de Iturbide se emitieron cerca de 7 millones de ejemplares por lo que sus precios según portales especializados, recae entre los 5 y los 34 pesos para piezas sin circular y de hasta 56 pesos para piezas en estado proof.

El motivo por el cual las monedas de 5 pesos están siendo vendidas por precios altos, es por la especulación que ha surgido en los últimos años por lo que aquellos que no son expertos en numismática, colocan precios elevados y muy poco lógicos a monedas conmemorativas de varias denominaciones, solo por ser piezas conmemorativas y sin tener en cuenta otros criterios.

Se pueden conseguir las colecciones completas de monedas del Bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana por montos de hasta mil 700 pesos mexicanos.Teniendo en cuenta esto es que comprar una pieza a 650 mil pesos es un error grave.