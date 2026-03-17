Carlos Trejo ROMPE el silencio tras la derrota vs Alfredo Adame en Ring Royale 2026: “Lo que es una verdadera porquería es la Federación de Boxeo”

Este domingo se llevó a cabo la tan esperada pelea del ganador de La Granja VIP, Alfredo Adame vs el Cazafantasmas Carlos Trejo, en una de las mejores exhibiciones de la noche de Ring Royale 2026; la cuál terminó en una épica victoria para el “Golden Boy”, por lo que Trejo no ha tardado en salir a la defensa sobre lo sucedido.

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En lo que las redes ha comenzado a llamar como “la pelea del siglo”, estas dos celebridades únicamente necesitaron un round para sacar los rencores de dos décadas en esta exhibición y tras aguantar los golpes de el Cazafantasmas, Adame conectó de gran manera dejándolo en KO, por lo que el referee tuvo qué detener la pelea, decisión que Carlos Trejo ha reprochado.

¿Qué dijo Carlos Trejo tras ser derrotado por Alfredo Adame?

Este lunes, Carlos tuvo una aparición en un podcast donde explicó un poco de lo que fue esta brutal pelea, pues en palabras de este le pedía al referee que detuviera la pelea porque veía mal a Alfredo e incluso señaló que la pelea pudo haber terminado hasta en tres ocasiones.

De hecho, el mismo Carlos Trejo señaló que Adame tuvo un trato preferencial, pues cuando este se encontraba indispuesto le contaban más lento o incluso le ayudaron a reincorporarse dejando en claro que la Comisión de Box y Lucha libre que estuvo a cargo de la seguridad de los peleadores es “una porquería, un cáncer en la ciudad, es un cáncer en estos lugares”, dejando ver su claro descontento.

¿Habrá revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tras la pelea de Ring Royale?

Aunque tras este eléctrico encuentro pudimos ver a ambas personalidades hasta darse un beso simbolizando el final de su rivalidad mediática, de manera no oficial ha comenzado a circular la posibilidad de una revancha en el mes de septiembre, aunque falta que esta se confirme pues pareciera que sólo era fiebre del encuentro y de Trejo por buscar otra oportunidad para emparejar las cosas.

