¿Tienes una plaga en casa? Así puedes proteger a tus mascotas de forma segura

Tener una plaga en casa no es solo molesto… también puede ser un peligro para quienes duermen a tus pies o te miran con ojos de “¿ya es hora de la croqueta?”. Sí, las mascotas también están expuestas cada vez que aparecen cucarachas, moscas, ratones y arañas que llegan sin invitación. Entonces, ¿cómo puedes proteger a tus compañeros peludos?

Lo peor de todo esto es que muchas veces, en el intento de deshacerse de los insectos, se usan productos que terminan siendo más peligrosos que la plaga misma. Fumigaciones mal hechas, venenos al alcance, químicos en el aire… todo eso puede afectar gravemente a perros y gatos (¡y a niños!).

Por eso, antes de entrar en modo exterminador, conviene hacer una pausa, observar bien el tipo de plaga y pensar cómo actuar sin poner en riesgo a los más vulnerables.

¿Qué tipo de plagas afectan más a las mascotas?

Hay varios insectos peligrosos, pero algunos se llevan el premio al desastre. Las cucarachas, por ejemplo, no solo son repulsivas (¡perdón, pero sí lo son!); también arrastran toda clase de patógenos y pueden transmitir parásitos, según el artículo científico titulado “Parásitos de importancia médica transmitidos por cucarachas en la subdivisión de Melong, Litoral, Camerún”, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Y ojo: si una mascota se come una cucaracha envenenada, el riesgo se multiplica.

Las moscas no se quedan atrás. Van directo a los lugares donde hay desechos, y lo peor es que pueden poner huevos que terminan bajo la piel de perros o gatos.

Sí, suena feo porque lo es: se llama miasis cutánea, y más vale evitarla con limpieza constante y control en las áreas donde hay restos de comida o excremento.

Te puede interesar: Las 5 razas de perro que sufren más el calor y cómo cuidarlos esta temporada

Y ni hablar de los ratones. Aunque muchos gatitos los ven como juguete, la realidad es que su orina puede transmitir leptospirosis, una enfermedad muy seria, de acuerdo con el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Además, si dejas raticidas por ahí pensando que con eso se soluciona todo… cuidado. Los perros son animales especialmente curiosos, y basta un bocado para que acaben en urgencias veterinarias.

¿Cómo saber si hay una plaga en casa antes de que sea demasiado tarde?

Las señales pueden parecer sutiles al inicio, pero si se pone atención es fácil detectarlas: pequeños excrementos, objetos roídos, insectos merodeando incluso de día, y olores extraños que no estaban antes. Cuando algo no se siente “limpio” del todo, probablemente no lo está.

Una de las claves para prevenir intoxicaciones es retirar cualquier plato de comida o juguete antes de intentar aplicar algún remedio. Los pesticidas domésticos no siempre son seguros, y muchas veces dejan residuos que se adhieren a las patas o pelaje de los animales domésticos.

¿Qué hacer para controlar una plaga sin poner en riesgo a las mascotas?

La mejor opción, sin rodeos, es llamar a profesionales. Hay servicios especializados que saben cómo tratar una infestación sin que las mascotas sufran consecuencias.

Evalúan cada caso, seleccionan productos específicos y dan indicaciones claras para mantener un entorno seguro antes, durante y después del tratamiento.

Ritual para recuperar a tu mascota [VIDEO] Nuestro coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte el ritual, en donde los arcángeles Chamuel y Miguel, junto con San Francisco de Asís, ayudan en el proceso para que tu mascota regrese a casa.

También hay medidas cotidianas que ayudan a prevenir: limpiar frecuentemente, sellar huecos por donde puedan colarse insectos o ratones, ventilar los espacios, y revisar periódicamente esos rincones olvidados donde suele acumularse polvo… o bichos.

Porque sí, cuidar a los animales no solo es alimentarlos bien o llevarlos al veterinario; también es proteger el espacio en el que viven. Y si eso implica eliminar plagas. Así todos en el hogar pueden respirar tranquilos.