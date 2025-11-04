Estos son los pensionados del ISSSTE que recibirán 15 mil pesos en noviembre

Con el inicio del mes de noviembre las buenas noticias han llegado a los pensionados y trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Es que algunos de ellos recibirán vales de despensa, mientras que otros se preparan para el esperado aguinaldo.

La noticia fue confirmada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y se desprende de los últimos acuerdos alcanzados con la Subsecretaría de Egresos, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Quiénes recibirán 15 mil pesos en noviembre de la pensión ISSSTE?

De acuerdo a lo informado por la FSTSE en un comunicado, serán miles de trabajadores del Estado mexicano los que tendrán en el mes de noviembre un fuerte apoyo económico. Se trata de vales de despensa que rondan los 15 mil pesos.

Estos vales tiene el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo pensando en las celebraciones de diciembre que se avecinan. El depósito de estos vales se llevará a cabo durante la primera quincena del penúltimo mes del 2025.

¿En qué fecha depositan el aguinaldo de la pensión ISSSTE?

Las noticias positivas no solo son para los trabajadores del ISSSTE, sino que quienes ya están pensionados tendrán en noviembre una inyección de dinero que seguramente están esperando. Esto se debe a que el Instituto confirmó el depósito del aguinaldo que se distribuye en dos etapas.

Será en la primera quincena de noviembre que los pensionados recibirán la primera parte del aguinaldo, mientras que la segunda parte se abonaría en enero de 2026, si no existen modificaciones en el calendario al que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado nos tiene acostumbrados.