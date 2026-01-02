¿Qué significa que te salga el arcano de ‘el ermitaño’ en el tarot?

Muchos desean conocer el arcano del tarot que los va a dominar en el siguiente año; por suerte, es muy fácil saber la respuesta. Solamente hay que hacer una suma básica de los dígitos de tu mes y día de nacimiento, más los números del 2026.

Si tu resultado fue el número 9, entonces te tocó la carta de ‘el ermitaño’, la cual tiene un importante mensaje para ti, ya que te indica los retos que se te van a enfrentar y todos los cambios que podrías atravesar.

¿Qué significa en el tarot la carta de ‘El Ermitaño’?

La cuenta de Solci Tarot SLM explica que si te sale el arcano de ‘el ermitaño’, implica que para el 2026, te será un año de oportunidades y desafíos, los cuales deberás poder sobrellevar y enfrentar.

En el tema de oportunidades, detalla que tendrás mayor claridad al momento de tomar decisiones, por lo que podrás cerrar mejor ciertas etapas que ya no van contigo. Además de tener un aprendizaje profundo en todos los ámbitos, lograrás una mayor conexión espiritual y mayor sabiduría al momento de escoger caminos y personas.

Dentro de los desafíos, menciona que podría generarte aislamiento excesivo, sensación de soledad, lentitud, dudas internas y miedo a exponerte. Tranquilo, debes entender que se trata de un tiempo para comprender; aunque todo parezca que va lento, confía en la luz para tener un camino seguro.

¿Qué signo representa ‘El Ermitaño en el tarot’?

En una publicación realizada por el Museo Xul Solar, detalla que el arcano del tarot de ‘el ermitaño’ representa los mazos tradicionales, representando la búsqueda interna, la iluminación y claramente la sabiduría.

También explica que suele estar conectado con el signo zodiacal de Virgo, siendo su principal representante, pero eso no implica que dicha energía vaya a regir a ese signo durante todo el año. Por eso es importante saber qué carta va a dominar en el 2026 , ya que nos dará una energía diferente.