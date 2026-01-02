Exatlón México AVANCE: Así será el PELIGROSO accidente de Mati Álvarez este viernes 2 de enero de 2026, ¿saldrá del reality show?

Este viernes 2 de enero de 2026 se llevará a cabo el Juego por la Supervivencia 5, donde veremos un peligroso accidente protagonizado por Mati Álvarez. Terminator quien es una referente de Exatlón México tendrá un percance a la hora de estar compitiendo por el duelo por la estadía, y aquí te diremos si Golden Champion saldrá del reality show.

¿Mati Álvarez saldrá de Exatlón México este viernes 2 de enero de 2026?

De acuerdo con el avance que se pudo ver, veremos cómo es que Mati Álvarez caerá de una altura considerable, y esto será al parecer en el quinto Juego por la Supervivencia. En esta misma escena, se ve cómo es que llegan sus compañeros y atletas azules a verla, pero de igual manera se escucha el grito de dolor de Golden Champion.

Posteriormente se ve y escucha una escena de ambulancias, por lo que podemos suponer que, la más ganadora de Exatlón México será trasladada a un hospital. Sin embargo, si quieres saber si Terminator saldrá del reality show, lo que deberás hacer es no perderte el capítulo del programa de este viernes 2 de enero de 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

¿Quién ganó la Villa 360 este jueves 1 de enero de 2026?

Los Azules iniciaron el año con todo, y pudieron llevarse la primera Villa 360 del 2026. Sin embargo, este logro no fue una casualidad, Natali Brito, Doris y Valery Carranza se despertaron muy temprano para ir a despertar a sus compañeros Celestes, y al ritmo de cucharas golpeando los sartenes y ollas, pudieron hacer que, Adrián Leo y Kat se levantaran para entrenar, ya que querían a toda costa la casa con lujos.

¿Cuándo es el Duelo de Eliminación?

Recuerda que, el Duelo de Eliminación de la novena temporada de Exatlón México será este domingo 4 de enero en punto de las 20:00 horas tiempo del centro del país, y para poder verlo deberás contar con la señal de Azteca Uno una señal abierta que va a través de tu televisión, o bien por el portal de TV Azteca , donde de igual manera lo transmiten en vivo.