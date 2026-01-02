inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México AVANCE: Así será el PELIGROSO accidente de Mati Álvarez este viernes 2 de enero de 2026, ¿saldrá del reality show?

Regresan los Juegos por la Supervivencia en Exatlón México, pero quien sufrirá un aparatoso accidente será Mati Álvarez

Exatlón México AVANCE Así será el peligroso accidente de Mati Álvarez y muchos se preguntan si saldrá del reality show hoy viernes 2 de enero de 2025
Exatlón México

Escrito por:  Abimelek Flores

Este viernes 2 de enero de 2026 se llevará a cabo el Juego por la Supervivencia 5, donde veremos un peligroso accidente protagonizado por Mati Álvarez. Terminator quien es una referente de Exatlón México tendrá un percance a la hora de estar compitiendo por el duelo por la estadía, y aquí te diremos si Golden Champion saldrá del reality show.

¿Mati Álvarez saldrá de Exatlón México este viernes 2 de enero de 2026?

De acuerdo con el avance que se pudo ver, veremos cómo es que Mati Álvarez caerá de una altura considerable, y esto será al parecer en el quinto Juego por la Supervivencia. En esta misma escena, se ve cómo es que llegan sus compañeros y atletas azules a verla, pero de igual manera se escucha el grito de dolor de Golden Champion.

Posteriormente se ve y escucha una escena de ambulancias, por lo que podemos suponer que, la más ganadora de Exatlón México será trasladada a un hospital. Sin embargo, si quieres saber si Terminator saldrá del reality show, lo que deberás hacer es no perderte el capítulo del programa de este viernes 2 de enero de 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

¿Quién ganó la Villa 360 este jueves 1 de enero de 2026?

Los Azules iniciaron el año con todo, y pudieron llevarse la primera Villa 360 del 2026. Sin embargo, este logro no fue una casualidad, Natali Brito, Doris y Valery Carranza se despertaron muy temprano para ir a despertar a sus compañeros Celestes, y al ritmo de cucharas golpeando los sartenes y ollas, pudieron hacer que, Adrián Leo y Kat se levantaran para entrenar, ya que querían a toda costa la casa con lujos.

¿Cuándo es el Duelo de Eliminación?

Recuerda que, el Duelo de Eliminación de la novena temporada de Exatlón México será este domingo 4 de enero en punto de las 20:00 horas tiempo del centro del país, y para poder verlo deberás contar con la señal de Azteca Uno una señal abierta que va a través de tu televisión, o bien por el portal de TV Azteca , donde de igual manera lo transmiten en vivo.

Exatlón México

