Horóscopo del viernes 2 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 2 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 2 de enero de 2026

Hoy, viernes 2 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este viernes te invita a canalizar la energía inicial del año con mayor constancia, ayudándote a ordenar prioridades y a avanzar paso a paso en tus propósitos.

: este viernes te invita a canalizar la energía inicial del año con mayor constancia, ayudándote a ordenar prioridades y a avanzar paso a paso en tus propósitos. Tauro : la jornada favorece el enfoque en asuntos prácticos, permitiéndote fortalecer rutinas y sostener decisiones que aportan seguridad.

: la jornada favorece el enfoque en asuntos prácticos, permitiéndote fortalecer rutinas y sostener decisiones que aportan seguridad. Géminis : este día te impulsa al movimiento social, ayudándote a intercambiar ideas, planificar y conectar con personas que estimulan tu curiosidad.

: este día te impulsa al movimiento social, ayudándote a intercambiar ideas, planificar y conectar con personas que estimulan tu curiosidad. Cáncer : la energía cósmica disponible te invita a cuidar tu mundo emocional y a iniciar el año con mayor contención, permitiéndote establecer límites sanos.

: la energía cósmica disponible te invita a cuidar tu mundo emocional y a iniciar el año con mayor contención, permitiéndote establecer límites sanos. Leo : este viernes favorece tu expresión personal y confianza, ayudándote a avanzar en proyectos creativos para mostrar tus iniciativas con entusiasmo.

: este viernes favorece tu expresión personal y confianza, ayudándote a avanzar en proyectos creativos para mostrar tus iniciativas con entusiasmo. Virgo : la jornada te invita a ordenar ideas y tareas, permitiéndote comenzar el año con mayor sentido práctico en tus decisiones.

: la jornada te invita a ordenar ideas y tareas, permitiéndote comenzar el año con mayor sentido práctico en tus decisiones. Libra : este día impulsa el equilibrio y la búsqueda de armonía, ayudándote a organizar vínculos y a iniciar el año con acuerdos más conscientes y recíprocos.

: este día impulsa el equilibrio y la búsqueda de armonía, ayudándote a organizar vínculos y a iniciar el año con acuerdos más conscientes y recíprocos. Escorpio : la energía favorece tu determinación, permitiéndote avanzar con firmeza en objetivos personales y soltar lo que ya no suma a tu bienestar.

: la energía favorece tu determinación, permitiéndote avanzar con firmeza en objetivos personales y soltar lo que ya no suma a tu bienestar. Sagitario : este viernes impulsa el optimismo y la visión a futuro en tu vida, ayudándote a definir metas para sostener una actitud abierta frente a nuevas oportunidades.

: este viernes impulsa el optimismo y la visión a futuro en tu vida, ayudándote a definir metas para sostener una actitud abierta frente a nuevas oportunidades. Capricornio : la jornada favorece tu responsabilidad y constancia, permitiéndote avanzar con disciplina y estructura en lo que te propones.

: la jornada favorece tu responsabilidad y constancia, permitiéndote avanzar con disciplina y estructura en lo que te propones. Acuario : este día impulsa ideas nuevas y proyectos colectivos, ayudándote a iniciar el año con una mirada innovadora y colaborativa en diversos grupos de pertenencia.

: este día impulsa ideas nuevas y proyectos colectivos, ayudándote a iniciar el año con una mirada innovadora y colaborativa en diversos grupos de pertenencia. Piscis: la energía disponible te invita a escuchar tu intuición para avanzar con mayor confianza interna en cualquier decisión importante que tengas que tomar este fin de semana.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: