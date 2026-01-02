Esto es el arcano de ‘la fuerza’ en el tarot: ¿Qué representará en el 2026?

Anteriormente, ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre cómo saber el arcano del tarot que va a dominar en el año nuevo. Es muy sencillo, solamente debes sumar los dígitos del 2026 más los dígitos del día y mes de tu cumpleaños para conocer la vibra que va a dominar en los próximos meses.

Si tu resultado final fue el número 11, entonces la carta que te tocó se trata de ‘la fuerza’, la cual tiene un importante mensaje para ti que no debes dejar pasar; te detallaremos qué información y novedades tiene en su interior.

¿Qué significa el arcano de ‘la fuerza’?

El arcano de ‘la fuerza’ en el tarot no necesariamente hace alusión a la parte física; tiene un significado más intenso en su interior que no debes dejar pasar. En la cuenta de @ diegomancer.tv , detalla que es una vibra con la que vas a superar tus miedos y aumentarás tu poder personal en el 2026.

Por otro lado, se explica que vas a tener que apoyarte en tu fortaleza interna, ya que vas a tener que aprender a identificar cuándo es un buen momento para avanzar o detenerte. Al ser un año en el que van a dominar los impulsos, debes manejar tus emociones y atravesar momentos que te exijan cierta madurez.

Con esas pruebas vas a lograr ganar confianza, aprenderás a manejar conflictos, vas a canalizar tu energía y podrás avanzar firmemente sin la necesidad de perder el control. Además, de que va a poder canalizar tu energía para tener mayor productividad.

¿’La fuerza’ es una buena carta?

Todas las cartas del tarot son buenas, dependiendo bajo qué contexto te salgan. En el caso del arcano de ‘la fuerza’, es una gran alternativa, puesto que simboliza la fortaleza interior, por lo que podremos trabajar la superación de desafíos.

Ahora ya sabes qué te va a deparar el 2026 ; será un año de desafíos donde vas a fortalecer tus impulsos y confianza. Aprovecha toda esa intensa vibra para crecer emocionalmente y espiritualmente en este comienzo de año.