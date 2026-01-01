El truco japonés que te ayudará a mantener tus pies calientes durante el invierno

El invierno trajo consigo la alegría de las fiestas decembrinas, pero también el molesto y persistente problema de los pies fríos. Esta sensación puede llegar a ser muy molesta y si bien recurrimos a medias térmicas o calcetines gruesos, a veces no es suficiente.

Como buena noticia, existe un método ancestral y poco convencional proveniente de Japón que promete una solución radical y sorprendente para mantener la temperatura de los pies. Se trata de un truco que es 100% efectivo para combatir el frío invernal.

¿Cómo es el truco japonés que elimina los pies fríos?

El truco que te mencionamos se trata de una técnica japonesa conocida como “Urawaza”, que consiste en colocar una guindilla (ají picante) dentro del calcetín. Tienes que colocarla en la zona de los dedos y luego caminar. Ese movimiento hará que se genere fricción y libere capsaicina, un componente natural del ají que produce una fuerte sensación de calor sobre la piel.

De manera que se trata de un truco muy sencillo y rápido de hacer pero que genera un gran alivio en los días de frío, ya que la sensación de calor es inmediata. Por eso, la técnica se volvió viral en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde cientos de usuarios ya probaron este método y dan garantía de los resultados.

¿Qué dicen los médicos sobre este truco?

Pese a que es un truco sencillo con excelentes resultados de forma natural y ecológica, algunos profesionales del ámbito sanitario han emitido su alerta respecto del contacto directo del ají con la piel.

Varios dermatólogos advirtieron que la capsaicina puede provocar reacciones intensas en personas con piel sensible. En este marco, mencionan irritación, ardor, enrojecimiento y ampollas. Por eso, es importante hacer una prueba en una pequeña parte del pie con este truco y comprobar que tu piel no tenga ningún tipo de alergia antes de implementar este increíble truco japonés que te ayuda a tener todo el tiempo los pies calentitos.