TV Azteca te lleva a ver a la Banda MS. ¡Aquí todos los detalles!

TV Azteca te lleva a ver a la BANDA MS, el próximo viernes 18 de diciembre en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para cerrar el año y vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: