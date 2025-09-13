WhatsApp sorprende con nueva función inspirada en “Close Friends” de Instagram

WhatsApp continúa ampliando sus funciones y ahora busca imitar una de las herramientas más populares de Instagram: la opción de “Close Friends”. La aplicación de mensajería de Meta integrará una lista de mejores amigos para compartir Estados únicamente con las personas más cercanas, brindando más privacidad a los usuarios.

Los Estados, que funcionan como historias efímeras disponibles por 24 horas, son usados por millones de personas alrededor del mundo. Con esta novedad, la app dará un giro importante, ya que permitirá seleccionar a un grupo reducido para mostrar actualizaciones sin que el resto de contactos tenga

a ellas.

¿Cómo funcionará la lista de “mejores amigos” en WhatsApp?

De acuerdo con los reportes de la versión beta para Android, la nueva herramienta permitirá crear una lista privada de contactos que podrán ver los Estados. Los usuarios podrán agregar o eliminar personas en cualquier momento y los cambios no serán visibles para los demás, ya que nadie recibirá notificaciones si es incluido o eliminado del grupo.

Cabe señalar que esta configuración solo aplicará para Estados futuros. Si alguien se arrepiente de haber compartido una publicación con todos sus contactos, deberá borrarla y volver a subirla únicamente para sus “mejores amigos”. Al igual que el resto del contenido en WhatsApp, la función contará con cifrado de extremo a extremo, garantizando la seguridad de lo que se comparte.

¿Cuándo llegará esta función a todos los usuarios?

Por ahora, la opción de “mejores amigos” está en fase de prueba dentro de la beta de WhatsApp para dispositivos Android. Aún no existe una fecha confirmada para su lanzamiento en iOS ni en la versión estable de la app.

Sin embargo, los especialistas señalan que esta herramienta tiene altas probabilidades de llegar pronto a todos, ya que forma parte de la estrategia de Meta para unificar la experiencia entre sus plataformas y ofrecer a los usuarios mayor control de su privacidad.

