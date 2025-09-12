Así puedes activar la privacidad avanzada en tus chats de WhatsApp

Es muy cierto que una de las plataformas de mensajería más importantes es WhatsApp, por tal razón, la aplicación constantemente está actualizándose para brindarle un mejor servicio a sus usuarios. La seguridad se ha convertido en algo indispensable para cada una de las personas que utilizan esta herramienta.

La privacidad dentro de la aplicación está en constante cambio, el cual tiene como propósito ofrecer un extra de seguridad para que lo que se comparte en cada chat no salga del mismo. Por el momento, cada conversación ya contaba con un cifrado de extremo a extremo, mensajes y llamadas temporales o los muy conocidos chats restringidos.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos. [VIDEO] Miguel Ángel confió en una empresa de renombre para hacer los ajustes de una laptop, un celular y una tableta... sin embargo dichos equipos electrónicos jamás volvieron a él.

Sin embargo, ahora la aplicación de mensajería más utilizada busca reforzar esta seguridad para los usuarios. Es decir, que con la privacidad avanzada del chat, se pueden impedir que otras personas exporten el historial de conversaciones, descargar de forma automática las imágenes, videos o documentos.

¿Cómo se puede activar la privacidad avanzada en los chats de WhatsApp?

De acuerdo con la compañía, se detalló que esta nueva fase de seguridad es la primera de varias funciones que van a estar saliendo en los próximos meses, con el objetivo de otorgarle a los usuarios confianza y privacidad en sus conversaciones.

Para todos aquellos que buscan una forma de activar se debe de tener actualizada a la versión más reciente y aquí te dejamos el paso a paso para poder hacerlo:



Entrar WhatsApp

Presionar la conversación hasta que salgan las opciones disponibles.

Selecciona “Privacidad avanzada del chat”.

Una vez activada, el contenido de esa conversación no podrá exportarse ni descargarse de manera automática.

Incluso, WhatsApp detalló lo siguiente: