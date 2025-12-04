YADEA exhibe su motocicleta eléctrica insignia Keeness y su línea completa de vehículos eléctricos en EXPO MOTO CDMX

Presentando su línea completa de motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, triciclos y scooters eléctricos, YADEA reafirmó su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad eléctrica premium al mercado mexicano. En el centro de atención

estuvo la motocicleta eléctrica insignia de la marca, la Keeness, que encarna la promesa de YADEA de alto rendimiento y calidad excepcional para los motociclistas en todo México.

Como modelo insignia de YADEA para el mercado mexicano, la Keeness estará disponible en las principales tiendas de YADEA en todo el país. En EXPO MOTO CDMX, la Keeness 2025 debutó con tres nuevas y llamativas opciones de color —Negro-Dorado, Negro-Verde y Blanco-Rojo— atrayendo una gran atención con su diseño audaz y dinámico.

Alto rendimiento y tecnología inteligente La Keeness está diseñada en torno a la plataforma tecnológica de vanguardia de YADEA. Impulsada por un motor de transmisión central de 11 kW que ofrece un torque máximo instantáneo de 300 N·m, la motocicleta acelera de 0 a 50 km/h en solo 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h, ofreciendo una experiencia de conducción comparable a la de las motocicletas de combustión premium.

En cuanto a la inteligencia y la seguridad, la Keeness está equipada con el último sistema de conectividad inteligente de YADEA, que incluye desbloqueo por proximidad Bluetooth y controles remotos basados en aplicaciones. Sus dos baterías de litio extraíbles de 72V32Ah están gestionadas por el avanzado BMS de YADEA, que proporciona más de 40 capas de protección y resistencia al agua IPX7 para garantizar un rendimiento sólido y tranquilidad. El modelo también cuenta con

neumáticos de calle de 17 pulgadas, una horquilla delantera invertida y un eficiente sistema de recuperación de energía.

La GFX6 atrae un gran interés como el nuevo favorito de movilidad urbana de YADEA YADEA también exhibió la GFX6, uno de los modelos más populares de movilidad urbana desde su debut en EXPO MOTO Guadalajara. Diseñada para jóvenes motociclistas urbanos, cuenta con el sistema inteligente AIGO, motor TTFAR de alta eficiencia (pico de 1200W) y batería de grafeno TTFAR, combinando estilo, comodidad y tecnología de punta.

Compromiso con la calidad, el cumplimiento y el servicio local Todas las motocicletas eléctricas YADEA vendidas en México vienen certificadas y son elegibles para registro, garantizando seguridad y cumplimiento para los usuarios. Con su presencia de fabricación local, YADEA adapta el diseño y producción de sus modelos a las expectativas de los motociclistas mexicanos. También ofrece servicios de garantía en tiendas a nivel nacional, incluida una garantía de batería de 24 meses para los

modelos principales.

Un nuevo capítulo para YADEA en México EXPO MOTO CDMX marca un hito en la expansión de YADEA en México. La marca continuará fortaleciendo su inversión local, ampliará su red de ventas y servicios, e introducirá más productos de movilidad eléctrica de alto rendimiento y calidad, trabajando junto a los consumidores mexicanos para construir un futuro de movilidad más ecológico e inteligente.