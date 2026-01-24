AA y Sector Salud: Una alianza por la vida en la 31ª Semana Nacional de Información.
Esta semana marca un hito en la lucha contra las adicciones en México.
Esta semana marca un hito en la lucha contra las adicciones en México. Con el lema "Compartiendo Esfuerzos", la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., dio inicio a su 31ª Semana Nacional de Información.
Arturo Sabines Torres, presidente de la organización, destacó que esta edición fortalece la presencia de AA en instituciones clave como el IMSS y el ISSSTE. El punto culminante fue la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que permitirá que los centros comunitarios de todo el país refieran directamente a personas con problemas de bebida a grupos de AA. Una suma de voluntades que busca ofrecer una alternativa real de recuperación para miles de mexicanos.
Alianza por la salud: AA y Gobierno Federal en pro de la red de atención nacional