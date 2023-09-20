Porteño: Sabor auténtico de Buenos Aires en Ciudad de México

El espíritu apasionado de Buenos Aires aterriza en Ciudad de México con la apertura de "Porteño Brasa y Cocina de Buenos Aires". Este auténtico bodegón te sumerge en un ambiente inigualable que evoca la pasión y el sabor de la capital argentina. Dirigido por uno de los chefs más renombrados de Latinoamérica, este restaurante promete una experiencia culinaria excepcional que transporta a los comensales a las calles de Buenos Aires.

El renombrado Chef Tomás Kalika

El destacado chef Tomás Kalika, en colaboración con Porteño Brasa y Cocina de Buenos Aires, trae su pasión y vasta experiencia en la gastronomía argentina a esta experiencia única. Con maestría culinaria de renombre internacional, Kalika ha logrado capturar la esencia de Buenos Aires en cada platillo y ahora la comparte con el público de Ciudad de México.

En Porteño, cada plato cuenta una historia de pasión y tradición. El menú es una fusión de sabores que rinde homenaje a la rica herencia culinaria de Argentina. Desde los cortes de carne más jugosos hasta los clásicos porteños, cada bocado es una experiencia sensorial que te conecta con la auténtica esencia rioplatense.

Porteño Brasa y Cocina de Buenos Aires, ya ha abierto sus puertas en la siguiente dirección: Pedregal 24, Lomas - Virreyes, Molino del Rey, Miguel Hidalgo, 11040 Ciudad de México, CDMX. Te espera a partir de la 1 pm.

Para obtener más información y realizar reservas, visita su sitio web. Mantente al día con sus novedades siguiéndolos en sus redes sociales. Prepárate para un viaje culinario único que celebra la rica herencia culinaria de Argentina en un ambiente apasionado y auténtico.