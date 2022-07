Esposa de Fernando del Solar revela de qué murió el conductor.

Ayer se confirmó el sensible fallecimiento de Fernando del Solar, de 49 años, quien fuera conductor de Venga La Alegría a lo largo de seis años 2006-2012, la noticia fue dada a conocer en la emisión de nuestro matutino y este viernes, Ana Ferro, su esposa, reveló las cusas de su muerte.

Así llegó Fer del Solar a México para hacer su vida y triunfar.

“¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! ¡En VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!”, publicó VLA en sus redes sociales.

Sergio Sepúlveda, conductor de VLA, declaró: “Este es uno de los anuncios que nunca quisiera dar (…) una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron Venga La Alegría tienen que saber”.

¿De qué murió? Las causas de su muerte eran desconocidas hasta que este viernes, Ana Ferro, esposa del conductor, revelara en conferencia de prensa que su repentino deceso se debió a una fuerte neumonía que inició como una simple gripe, pero debido a su condición se complicó.

“Fue muy repentino, si ustedes como sabían él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias luchó y lo logró. Este mensaje es para todos aquellos que han tenido cáncer porque eso es lo que creo que Fer quiere que sepan, es que sí se puede”, declaró.

“Fue por una neumonía, para él una gripa era convertirse en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero lo luchó, la luchó hasta el último, fue muy repentino”, añadió la esposa de nuestro querido conductor.

Cuando le preguntaron cómo se dio la neumonía, Ferro reveló que las complicaciones se dieron a raíz del fallecimiento de su padre hace algunas semanas (Norberto Cacciamani), hecho que le provocó una profunda tristeza que le costó mucho trabajo superar, esto generó que sus defensas bajaran. “Empezó con una gripa normal y se fue agravando a una neumonía en par de días”, finalizó.

Así mismo, Ana Ferro declaró que la última voluntad de Fernando del Solar fue ser cremado, por lo que se estará velando unos días, aunque no reveló por cuántos días. Por último, reveló que sus hijos ya fueron a despedirse de su papá y sus restos no volverán a su natal Argentina, pues el conductor no quería estar en Argentina sino en México.

Los problemas de salud a los que se enfrentó Fernando del Solar

Cabe recordar, que el conductor sostuvo una fuerte batalla contra el cáncer de pulmón, mismo que pudo vencer. En 2012 el conductor anunció que tenía linfoma de Hodking, una especie de cáncer que se desarrolla en los glóbulos rojos del cuerpo y con la cual tuvo que luchar durante varios años para poder recuperar su salud.

Del Solar se sometió a diversos tratamientos para combatir esta enfermedad; sin embargo, su estado físico se vio deteriorado de forma considerable ya que perdió peso y su salud se vio sumamente afectada. En diciembre de 2019 presentó un cuadro de neumonía que lo llevó al hospital donde estuvo en terapia intensiva.