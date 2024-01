Reportan que esposa de Julio César Chávez Jr. le pidió el divorcio en audiencia

Julio César Chávez Jr., hijo del campeón mexicano, se encuentra en el ojo del huracán después de haber sido arrestado en Estados Unidos por posesión ilegal de armas, esta situación habría cansado ya a su familia, principalmente a su esposa, quien no está dispuesta a seguirlo apoyando y por ello le habría pedido el divorcio al pugilista mexicano.

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., habría iniciado acciones legales en contra del hijo de la leyenda del boxeo para divorciarse lo antes posible del polémico y controvertido peleador mexicano.

Te puede interesar: FOTOS | Esta es la verdadera razón por la que Julio César Chávez Jr. está detenido

Carmen está molesta porque la ex de su pareja los hostiga

¿La esposa de Chávez Jr. ya inició los trámites de divorcio? De acuerdo con una cadena de televisión estadounidense, Frida Muñoz envió a su equipo legal para presentar los trámites de divorcio en el lugar donde Chávez Jr. espera la resolución por su situación (posesión ilegal de armas).

“En medio del caos, se apareció una mujer representando a los abogados de la esposa de Chávez Jr., Frida Muñoz, a entregarle los documentos legales de la demanda de divorcio”, afirmaron fuentes cercanas al boxeador.

Cabe mencionar que el hijo de Julio César Chávez se encuentra preso en los Estados Unidos después de haber sido detenido y que se le encontrara portando un rifle de alto calibre sin autorización.

Julio César Chávez Jr. se encuentra a la espera del dictamen final, pues puede pagar una fianza que ronda los 75 mil dólares, aunque esto no lo absuelve del crimen, pero le permite quedar en libertad hasta el final del proceso, aunque deberá ir a rehabilitación.

Te puede interesar: FOTOS | Julio César Chávez revela que su hijo Julio fue detenido por las autoridades estadounidenses

¿Cómo ha sido la relación de Chávez Jr. con su esposa?

La relación del boxeador con Frida Muñoz ha estado llena de polémica, esto gracias al pasado de ella y las polémicas conductas de él. Frida fue pareja sentimental de Edgar Guzmán Loera, hijo del Chapo Guzmán hace más de una década, pero también fue acusada por el boxeador de maltratarlo.

“Ella llegó a la casa tomada, me empujó, me quitó mis redes sociales. Se me hace injusto que cada vez que ella quiere me quita mi Instagram, se aprovecha de mi circunstancia, de que estuve internado”, declaró en algún momento el hijo de la leyenda, quien no se ha subido a un ring desde hace dos años.