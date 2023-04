Revelan el estado de ánimo de los hijos de Shakira en Miami.

El 2 de abril pasado, Shakira cerró un importante capítulo en su vida al decir adiós a su vida en Barcelona, España. Después de más de una década compartiendo su hogar con su expareja, Gerard Piqué, y sus hijos Milan y Sasha, la famosa cantante colombiana se embarcó en una nueva aventura en su flamante hogar de casi 200 mdp en Miami, Florida.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, escribió en Instagram.

Esta decisión marcó el comienzo de una nueva vida para Shakira, alejada de su exfutbolista y su nueva novia, Clara Chía. La artista está decidida a hacer borrón y cuenta nueva en su nueva residencia, e incluso inscribió a los hijos de Piqué y Chía en una nueva escuela en Miami.

En este contexto, los seguidores de la expareja mostraron interés y preocupación sobre cómo se sentirán sus hijos, Sasha y Milan con este nuevo comienzo en Miami. ¿Será que son felices? ¿Extrañan a Piqué?

¿Cuál es el estado de ánimo los hijos de Shakira?

¡Mantengan la calma! Según la periodista española Lorena Vásquez, los hijos de Shakira y Piqué no están para nada afectados por la mudanza de su mamá a Miami, ¡al contrario, están más emocionados que una abeja en primavera! Según Vásquez, los niños están saltando de la felicidad con la idea de vivir en tierras estadounidenses.

Pero no todo es color de rosa, porque al parecer, Gerard Piqué no está nada contento con la situación. De acuerdo con la reportera, el futbolista está “muy molesto” a pesar de que la custodia de los niños se acordó en noviembre del año pasado durante el proceso de separación. ¡Parece que a alguien le duele un poquito la separación y no le fue suficiente los 30 millones de dólares!

¿En qué escuela van a ir Milan y Sasha?

La prensa internacional ha informado que Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué, comenzarán su educación en la prestigiosa Miami Country Day School de Florida. Esta institución es famosa por recibir estudiantes de más de 40 países, ¡así que los chicos estarán en buena compañía!

El primer día de clases está programado para el 11 de abril y se ha confirmado que la colegiatura supera los 45 mil dólares por año, es decir, 815,661.00 pesos mexicanos. Con esta elección, Shakira está demostrando que no escatima en la educación de sus hijos, ya que la calidad educativa que ofrecen es de las mejores en el mundo. ¡Se ve que quiere que tengan un futuro brillante!

