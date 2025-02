Estado de salud de Shakira tras ser hospitalizada

Shakira recién comenzó su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”; sin embargo, tuvo que ser interrumpido luego de que la cantante colombiana fuera hospitalizada de emergencia por un cuadro de afección abdominal.

Recordemos que Shakira comenzó su gira mundial el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, no obstante, el domingo 16 de febrero se presentaría en Lima, Perú, pero el concierto tuvo que ser cancelado porque la cantante no se encontraba en condiciones de subir al escenario.

¿Cómo se encuentra de salud Shakira? Luego de haber sido hospitalizada de emergencia, Shakira les envió un mensaje a sus seguidores para darles una actualización sobre su estado de salud, tras regresar a su hotel.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira subió una historia diciendo: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza. Los quiero con el alma”.

¿Qué fue lo que le sucedió a Shakira?

Como mencionamos anteriormente, la intérprete de “Waka Waka”, “Moscas En La Casa”, “Te Felicito”, “Acróstico”, “Session 53”, “La Bicicleta” y “TQG”, entre otras, sufrió un cuadro abdominal, por lo que tuvo que cancelar su primer concierto en Perú.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó la cantante en su cuenta de X.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó.

¿Qué pasará con los boletos del evento cancelado?

MasterLive, empresa productora de los conciertos de Shakira en Perú, confirmó que se encuentran en pláticas con el equipo de la colombiana para definir la fecha de reprogramación del concierto cancelado. De igual forma, indicó que aquellas personas que no puedan asistir se les hará el reembolso correspondiente.